EN VIDEO: La potente explosión que provocó un hombre que manejaba ebrio en EEUU, cuatro personas resultaron heridas

Una explosión sacudió la tranquilidad de Wilmington, en Carolina del Norte (EEUU), cuando un vehículo impactó contra el edificio Eastern Carolina Veterinary Referral en New Centre Drive, provocando una fuga de gas –al impactar contra una tubería– y dos detonaciones internas.

De acuerdo con el reporte del medio Wect News 6, la explosión, ocurrida alrededor de las 11:30 de la mañana de este martes, dejó al menos cuatro heridos, incluyendo bomberos que respondieron a la emergencia.

Las autoridades confirmaron que el conductor involucrado huyó del lugar. Sin embargo, lo localizaron y arrestaron poco después.

Al detenido lo identificaron como Jason Lee Beach, de 46 años y residente local.

Beach enfrenta múltiples cargos, entre ellos conducir bajo los efectos del alcohol, lesiones graves, posesión de parafernalia de drogas, choque y fuga, conducción imprudente y no mantenerse en el carril.

Según documentos obtenidos por el medio, Beach habría causado fracturas en la cabeza y mano de una persona. Además, en su vehículo, se encontró una lata de gasolina.

Actualmente, permanece bajo custodia en el Centro de Detención NHSO con una fianza de $100.000 dólares

La explosión generó una respuesta masiva de los equipos de emergencia. El jefe de bomberos de Wilmington, Steve Mason, confirmó que se produjeron dos explosiones dentro del edificio, una inicial y otra de mayor magnitud.

🇺🇸‼️ | URGENTE — Un auto embistió una clínica veterinaria en Wilmington, Carolina del Norte, provocando una fuerte explosión. Gran despliegue de emergencia en curso, se desconoce la situación del personal y los animales.pic.twitter.com/xr9S2WPO5c — UHN Plus (@UHN_Plus) August 19, 2025

Al menos cuatro bomberos resultaron heridos, uno de ellos con quemaduras graves en las manos. Dos ya fueron dados de alta, mientras que los demás continúan bajo observación médica. Señaló el funcionario, que la rápida acción de los equipos, evitó una tragedia mayor.

Asimismo, se informó que el New Centre Drive fue cerrado durante varias horas mientras se contenía el fuego y se aseguraba la zona.

No fue hasta las 6:00 de la tarde que las autoridades reabrieron la vía, aunque pidieron a la población evitar el área mientras continúa la investigación.

El Departamento de Policía de Wilmington y el Departamento de Bomberos permanecen en el lugar, junto con la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte, que lidera la investigación del accidente.