EN VIDEO: Intentó secuestrar a una niña del área de juegos de un centro comercial y así lo impidieron los padres

Un hombre identificado como Andrés Cáceres Jaldin, de 26 años, intentó secuestrar a una niña del área de juegos del centro comercial Fair Oaks Shopping Center del condado de Fairfax, en Virginia; pero la rápida acción de los padres evitó que pudiera escapar con la menor de edad.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio. Sin embargo, no fue sino hasta esta semana que se hizo público el video. En el clip se aprecia como la jovencita abandonó el área de juegos infantiles y Cáceres Jaldin aprovechó para interceptarla.

Por fortuna, el rápido accionar de los padres frustró su intento de secuestro. Según el informe proporcionado por la Policía del Condado de Fairfax, los padres de la menor lograron localizar al sujeto en la segunda planta del centro comercial. Fue así como pudieron rescatar a su hija antes de que la situación escalara.

Luego del rescate, Andrés Cáceres Jaldin escapó del centro comercial. No obstante, lo arrestaron poco después en un establecimiento hotelero cercano. Las autoridades dijeron que el arresto se materializó en el hotel Extended Stay de Chantilly, Virginia.

Además, se supo que al hombre lo interceptó la policía cuando intentaba abandonar su habitación.

Las imágenes de las cámaras de seguridad evidenciaron el momento en el que el sospechoso se acercó a la niña. Este la levantó luego de que abandonara el área de juegos, alejándose así del sitio.

