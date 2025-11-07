EN VIDEO: Estados Unidos destruyó otra lancha en el Caribe y dejó tres muertos, esto advirtió el secretario de guerra

Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo operativo en aguas del mar Caribe contra una embarcación sospechosa de narcotráfico.

Según confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el hecho dejó como resultado tres personas fallecidas.

«Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. El buque traficaba estupefacientes en el Caribe», indicó.

Destacó que los ataques con buques contra narcoterroristas «continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense».

Asimismo, apuntó que la embarcación fue atacada en aguas internacionales.

«Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron», dijo.

Pete Hegseth advirtió a «todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos».

La Administración Trump ha estado vinculando a Nicolás Maduro y, más recientemente, a la vecina Colombia, presidida por Gustavo Petro, directamente con el tráfico de drogas, acusaciones negadas por ambos.

EL MISMO TRATO QUE AL-QAEDA

En diferentes oportunidades, Hegseth, ha asegurado que los cárteles de droga en el Caribe tendrán el mismo trato que los terroristas de Al-Qaeda en el Medio Oriente.

«Durante 20 años combatimos a enemigos islamistas en todo el mundo; muchos de ustedes lo hicieron, yo estuve allí, y hubo mucho bien en lo que lograron nuestras tropas», dijo en un discurso ofrecido ante tropas estadounidenses.

«Sin embargo, en nuestro hemisferio existen otras entidades que han estado envenenando a la juventud estadounidense y a los estadounidenses durante demasiado tiempo: los cárteles de la droga, los narcoterroristas; se les conoce por diferentes nombres, pero son básicamente el Al-Qaeda del hemisferio occidental», aseguró Hegseth.