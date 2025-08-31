EEUU

EN VIDEO: El impactante rescate de un niño que subió a las vías de un monorriel en un parque de diversiones de Pensilvania

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Un impactante rescate tuvo lugar en el parque de diversiones Hersheypark, de Pensilvania, después de que un pequeño niño se separara de sus padres y se subiera a las vías de un monorriel, en una altura bastante importante, hecho suscitado la tarde del 30 de agosto.

Inicialmente, se reportó como desaparecido al niño, por lo que se inició una búsqueda, en la que el menor logró colarse al sector monorriel que estaba fuera de servicio para el momento. El chico permaneció cerca de la estación cerrada por unos 20 minutos antes de subirse a las elevadas vías.

LEA TAMBIÉN: ¿RÉCORD DE EXPULSIONES? CASI 200.000 MIGRANTES HAN SIDO DEPORTADOS POR ICE EN LO QUE VA DE 2025

A los pocos instantes, los visitantes avistaron al infante deambulando sobre las vías, visiblemente desorientado. Esto provocó que varias personas desde el suelo intentaran guiarlo hacia un edificio cercano.

Una multitud se ubicó debajo de las vías del monorriel, al nivel del suelo, tratando de guiar al niño a la ruta más segura. Un hombre se situó en el techo de un edificio cercano, extendió sus brazos hacia el niño, a quien los presentes le gritaban que se dirigiera hasta esta persona.

Fue en ese momento que el sujeto accedió por las vías del sistema monorriel y pudo tomar en brazos al pequeño. Esto hizo que los testigos respiraran aliviados y celebraran con un efusivo aplauso. Posteriormente, miembros del personal del parque se acercaron y el niño pudo reencontrarse sano y salvo con sus papás.

TRAGEDIA EN HERSHEYPARK EN JULIO

Este incidente ocurrió poco más de un mes después de que una niña de solo nueve años muriera ahogada en Hersheypark, es decir, ese mismo parque. La menor, cuya identidad todavía no se ha dado a conocer, fue asistida de manera inmediata por el personal del sitio y trasladada al Milton S. Hershey Medical Center. Allí, lamentablemente, se confirmó su deceso.

Con respecto al episodio del niño, el parque informó que las instalaciones del monorriel se encontraban cerradas, debido a que se reforzó el acceso con cadenas y torniquetes bloqueados, reseñó Infobae.

El portavoz de Hersheypark afirmó que el equipo respondió de inmediato tras avistar al menor en las vías. Al mismo tiempo, agradeció tanto la vigilancia de los visitantes del parque como la rapidez de la reacción de los empleados.

