EN VIDEO: El dramático rescate de cuatro personas que tuvieron que subirse al techo de su vehículo mientras eran arrastrados por la corriente

Un helicóptero de la Unidad de Rescate Aéreo del Departamento de Seguridad Pública de Arizona salvó la vida de cuatro personas atrapadas en Rimrock, después de que las intensas lluvias y tormentas provocaron que el arroyo Wet Beaver, en el condado de Yavapai, subiera casi cuatro pies en poco tiempo durante la jornada del jueves, causando una inundación repentina.

Las fuertes y rápidas corrientes arrastraron un vehículo SUV blanco río abajo, lo que obligó a sus cuatro pasajeros a subir de emergencia al techo del automóvil para evitar que el agua los arrastrara. Ante la gravedad de la situación, los equipos de rescate activaron de inmediato una respuesta aérea.

La Oficina del Alguacil del Condado de Yavapai informó que sus agentes respondieron alrededor de las 3:15 p. m. (hora local) del 22 de octubre a los informes de personas varadas en un lecho de río que crecía rápidamente, cerca de East Dragonshead Road y Culpepper Ranch Road.

ROOF RESCUE 🚁 🌊: Four people were rescued from the roof of a vehicle after fast-moving currents carried it downstream near Wet Beaver Creek in Yavapai County, Arizona, where repeated heavy rain from thunderstorms caused the creek to rise nearly 4 feet, triggering… pic.twitter.com/pkIr8eApcj — FOX Weather (@foxweather) October 23, 2026

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Al llegar al cruce de Wet Beaver Creek, los agentes confirmaron que la corriente había arrastrado el automóvil. Tras rastrear a pie la peligrosa y muy inundada zona, localizaron el vehículo a unos 150 pies río abajo con sus cuatro ocupantes atrapados en la parte superior.

Los policías obtuvieron las coordenadas GPS exactas del vehículo y transmitieron la ubicación al helicóptero Ranger del DPS. Con esta información, la tripulación realizó el rescate aéreo con éxito.

Un video viral captó el tenso salvamento, mientras un rescatista bajaba del helicóptero para poner a salvo a los afectados.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias intensas repetidas provocadas por tormentas eléctricas hicieron que el arroyo Wet Beaver subiera casi 4 pies, provocando inundaciones repentinas. Cuando esto ocurre, el cauce en la zona pone en peligro la vida de personas en el condado de Yavapai.