EN VIDEO: El aterrizaje de emergencia de un avión con 62 pasajeros, una de sus alas se rompió en pleno vuelo

Momentos de pánico fue lo que vivieron los 62 pasajeros y la tripulación de un avión de Delta Airlines, luego de que una de sus alas se rompió en pleno vuelo, por lo que el piloto debió realizar un aterrizaje de emergencia que se viralizó en las redes sociales.

Los pasajeros vieron por las ventanas el aterrador momento en que uno de los flaps se rompió mientras todavía estaban a más de 3.500 metros de altura.

«Creí que eran turbulencias, pero al mirar por la ventana supe que era un grave incidente de seguridad porque el ala estaba rota», indicó Shanila Arif, una pasajera que grabó toda la secuencia.

El hecho ocurrió el martes 19 de agosto y se viralizó cuando el video del aterrizaje de emergencia de la aeronave, se filtró en las redes sociales.

El vuelo de Delta despegó desde el Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida con destino a Austin, Texas.

Estaban en pleno descenso con dirección a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, cuando la aeronave, un Boeing 737-800, empezó a temblar de manera persistente.

PÁNICO EN EL AIRE

A pesar del pánico durante varios minutos, el avión aterrizó de forma segura en el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom a las 2:24 p.m, sin heridos.

«Tras un aterrizaje seguro y sin incidentes del DL 1893 en Austin, se observó que una parte del flap del ala izquierda no estaba en su sitio; la aeronave ya fue retirada del servicio por mantenimiento», indicó Delta Air Lines, según reseñó el medio Newsweek.

Luego de reconocer el incidente, extendieron disculpas a los pasajeros por la mala experiencia. «Nada es más importante que la seguridad de nuestros empleados y clientes», aseguró la compañía.

También confirmaron que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investiga el incidente del avión y el desperfecto técnico que causó la rotura.