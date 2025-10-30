EEUU

EN VIDEO: Cuatro muertos dejó nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico, según anuncio de EEUU

Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El ejército estadounidense atacó otro barco en el Pacífico que, según afirmó, traficaba drogas / Cortesía:

Este miércoles, 29 de octubre, fuerzas militares de EEUU llevaron a cabo un nuevo operativo en aguas del Pacífico contra una embarcación sospechosa de narcotráfico, que dejó como resultado cuatro personas fallecidas, según confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. 

“Hoy temprano, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental”, informó Hegseth a través de sus redes sociales. 

LEA TAMBIÉN: OPOSITORES A TRUMP EXIGEN CUENTAS AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA POR OPERATIVOS EN EL MAR CARIBE

“Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”, agregó el funcionario estadounidense.  

Hasta la fecha y desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos 15 embarcaciones (14 barcos y un submarino), causando la muerte de al menos 62 personas. 

«El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos donde quiera que operen», advirtió Hegseth en la misma publicación este miércoles.  

Como se informó en su oportunidad, la Administración Trump ha estado vinculando a Nicolás Maduro y, más recientemente, a la vecina Colombia, presidida por Gustavo Petro, directamente con el tráfico de drogas, acusaciones negadas por ambos. 

EL MISMO TRATO QUE AL-QAEDA  

Más temprano y en diferentes oportunidades, Hegseth, ha asegurado que los cárteles de droga en el Caribe tendrán el mismo trato que los terroristas de Al-Qaeda en el Medio Oriente. 

«Durante 20 años combatimos a enemigos islamistas en todo el mundo; muchos de ustedes lo hicieron, yo estuve allí, y hubo mucho bien en lo que lograron nuestras tropas», dijo en un discurso ofrecido ante tropas estadounidenses. 

«Sin embargo, en nuestro hemisferio existen otras entidades que han estado envenenando a la juventud estadounidense y a los estadounidenses durante demasiado tiempo: los cárteles de la droga, los narcoterroristas; se les conoce por diferentes nombres, pero son básicamente el Al-Qaeda del hemisferio occidental», aseguró Hegseth. 

