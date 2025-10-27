EEUU

IMPACTANTE VIDEO: Bebé sobrevivió milagrosamente tras quedar atrapado bajo un carro volcado en EEUU

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
n bebé sobrevivió milagrosamente después de quedar atrapado debajo de un automóvil volcado / Capturta de video

En una escena impactante, un bebé fue rescatado con vida luego de quedar atrapado bajo un carro volcado en Fort Worth, en Texas (EEUU).  

Contents

De acuerdo con lo reseñado por ABC News y otros medios locales, el accidente ocurrió la mañana del pasado jueves, 23 de octubre, en la autopista Interestatal 30, cuando una camioneta se volcó tras una colisión y, con el bebé a bordo.  

Leer Más

Un trágico accidente en el lago Smith, ubicado en el condado de Cullman, Alabama (EEUU), dejó como saldo tres personas fallecidas y varias heridas tras la colisión de dos barcos.  
Torneo de pesca terminó en tragedia: Choque de barcos en un lago de EEUU dejó tres muertos
Venezolanos furiosos en frontera de EEUU, reclaman que los procesos son cada vez «más duros» para entrar
ONU califica de «ejecuciones extrajudiciales» ataques de EEUU en el Caribe

LEA TAMBIÉN: VIRAL: MUJER DESPERTÓ DE UN COMA INDUCIDO CON AYUDA DE UNA PERRITA DE TERAPIA

La madre y el menor fueron expulsados del vehículo, perol el bebé quedó atrapado debajo del chasis, en una situación crítica que requería una intervención inmediata.  

El oficial Bounds y el sargento Nichols, del Departamento de Policía de Fort Worth, fueron los primeros en llegar al lugar.  

Al percatarse de la gravedad del incidente, los agentes coordinaron rápidamente con varios conductores que se habían detenido para ayudar. Juntos lograron levantar el vehículo lo suficiente para liberar al bebé.  

Las imágenes del rescate, captadas por la cámara corporal de uno de los oficiales, muestran la tensión y el esfuerzo del grupo de personas que permitió salvar la vida del pequeño.  

RECUPERACIÓN SATISFACTORIA  

Una vez liberado, el bebé recibió respiración cardiopulmonar por parte de los agentes, quienes lograron estabilizarlo antes de que llegaran los servicios médicos.  

Tanto el menor como su madre fueron trasladados a un hospital cercano, donde se informó que se recuperan favorablemente.  

Las autoridades destacaron la valentía y rapidez de los oficiales. También la solidaridad de los ciudadanos que participaron en el rescate, calificando el hecho como un ejemplo de heroísmo y humanidad.  

El jefe de Policía, Eddie García, se refirió al bebé como un “pequeño ángel” y destacó nuevamente el heroísmo demostrado por sus oficiales. 

«Aunque este video puede ser extremadamente difícil de ver, es un ejemplo importante del tipo de situaciones que nuestros agentes de policía pueden enfrentar mientras desempeñan sus funciones», se señaló desde el departamento en su publicación. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: Intentaron secuestrar a futbolista ruso a plena luz del día, así logró escapar
Deportes
Cayó desalmado que estafaba tiendas de celulares, este era el modus operandi
Sucesos
Así reacciona tu cuerpo al dejar el alcohol durante un mes
Tendencias