IMPACTANTE VIDEO: Bebé sobrevivió milagrosamente tras quedar atrapado bajo un carro volcado en EEUU

En una escena impactante, un bebé fue rescatado con vida luego de quedar atrapado bajo un carro volcado en Fort Worth, en Texas (EEUU).

De acuerdo con lo reseñado por ABC News y otros medios locales, el accidente ocurrió la mañana del pasado jueves, 23 de octubre, en la autopista Interestatal 30, cuando una camioneta se volcó tras una colisión y, con el bebé a bordo.

La madre y el menor fueron expulsados del vehículo, perol el bebé quedó atrapado debajo del chasis, en una situación crítica que requería una intervención inmediata.

El oficial Bounds y el sargento Nichols, del Departamento de Policía de Fort Worth, fueron los primeros en llegar al lugar.

Al percatarse de la gravedad del incidente, los agentes coordinaron rápidamente con varios conductores que se habían detenido para ayudar. Juntos lograron levantar el vehículo lo suficiente para liberar al bebé.

Las imágenes del rescate, captadas por la cámara corporal de uno de los oficiales, muestran la tensión y el esfuerzo del grupo de personas que permitió salvar la vida del pequeño.

*****GRAPHIC CONTENT ADVISORY****** Although this video may be extremely difficult to watch, it is an important example of the kinds of situations that our police officers may come across while performing their duties. Yesterday morning, October 23, 2025, two of our officers… pic.twitter.com/iwOUX6VH1I — Fort Worth Police (@fortworthpd) October 24, 2025

RECUPERACIÓN SATISFACTORIA

Una vez liberado, el bebé recibió respiración cardiopulmonar por parte de los agentes, quienes lograron estabilizarlo antes de que llegaran los servicios médicos.

Tanto el menor como su madre fueron trasladados a un hospital cercano, donde se informó que se recuperan favorablemente.

Las autoridades destacaron la valentía y rapidez de los oficiales. También la solidaridad de los ciudadanos que participaron en el rescate, calificando el hecho como un ejemplo de heroísmo y humanidad.

El jefe de Policía, Eddie García, se refirió al bebé como un “pequeño ángel” y destacó nuevamente el heroísmo demostrado por sus oficiales.

«Aunque este video puede ser extremadamente difícil de ver, es un ejemplo importante del tipo de situaciones que nuestros agentes de policía pueden enfrentar mientras desempeñan sus funciones», se señaló desde el departamento en su publicación.