EN VIDEO: Así fue el emotivo reencuentro entre Christina Hammock, la astronauta del Artemis II, con su perrito que conmovió las redes

La astronauta Christina Hammock Koch, una de las tripulantes de la histórica misión Artemis II, compartió un video del momento en el que regresó a su casa y fue recibida con gran alegría por su perrito.

«Todavía estoy bastante segura de que fui el lado más feliz de esta reunión. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso fuese útil», escribió la astronauta a través de su cuenta de Instagram.

En el clip, grabado desde el interior de la casa, se aprecia como el perrito al notar la presencia de su dueña al otro lado, raspa la puerta intentando abrirla, mientras mueve su colita, rápidamente y ladra por la emoción.

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Una vez que se abre la puerta, el perrito saluda a Christina y ladra de la emoción por su llegada. El video rápidamente se ha viralizado en redes.

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En otro video de la publicación, se puede ver a la astronauta corriendo por la orilla de la playa, mientras su perrito corre a su lado.

Christina nació en Grand Rapids, Michigan, y creció en Jacksonville, Carolina del Norte. Residía en Livingston, Montana, cuando la seleccionaron para unirse al cuerpo de astronautas.

Al pasar los veranos en la granja familiar en Michigan, desarrolló una gran pasión por el trabajo duro y los retos. Entre sus aficiones se encuentran el surf, la escalada, el servicio comunitario, correr, el yoga, el senderismo, la fotografía y los viajes.

Se desempeñó como ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional (ISS) donde estableció un récord por el vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio, y participó en la primera caminata espacial exclusivamente femenina.