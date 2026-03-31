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EN NUEVA YORK: Murió hombre que acosaba a Billie Eilish, esto se sabe sobre su trágico accidente

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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Eilish

Un hombre que había enfrentado cargos por acosar a la cantante Billie Eilish murió arrollado por un tren mientras corría en Nueva York.

La víctima identificada como Prenell Rousseau, de 30 años, perdió la vida por un tren de la LIRR alrededor de las 5:38 de la mañana. Informes previos señalaron que estaba corriendo «sobre o cerca» de las vías.

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Aunque ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido, de acuerdo con New York Post parece haber sido un accidente.

Rousseau saltó a la fama de manera negativa en 2020 por presentarse repetidamente en la casa de Eilish sin invitación. En ese entonces, mostró un «comportamiento errático» cuando compareció ante el tribunal.

Los registros señalaron que se acercó a la casa siete veces en dos días a principios de mayo de 2020.

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En su primera visita a la propiedad, tocó el timbre y habló con el padre de Eilish a través de una cámara de vigilancia. Insistió en que debía estar allí, pero el padre le dijo a Rousseau que se había equivocado de casa.

Esa misma noche regresó, por lo que la familia de Eilish solicitó la ayuda de una empresa de seguridad privada.

«Mientras esperábamos a seguridad, el señor Rousseau permaneció en nuestro porche, se sentó y comenzó a leer un libro, a la vez que continuaba con un monólogo intermitente», declaró Eilish en los documentos judiciales. «Mi padre le pidió repetidamente que se marchara, pero él se negó».

Tras la denuncia, a Rousseau se le prohibió intentar contactar con Eilish o sus padres, y se le ordenó mantenerse a una distancia de al menos 100 yardas de ellos.

En ese momento Eilish tenía tan solo 18 años, mientras que él tenía 24.

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