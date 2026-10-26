EEUU

EN INDIANA: Autobús escolar empezó a incendiarse con seis niños adentro y la rápida reacción de la conductora evitó una tragedia

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
El incendio sorprendió a lo seis niño dentro del autobús escolar, en una localidad de Indiana, EEUU. Fotos capturas de video RRSS
El incendio sorprendió a lo seis niño dentro del autobús escolar, en una localidad de Indiana, EEUU. Fotos capturas de video RRSS

En la localidad de Evansville, Indiana, Estados Unidos, se vivieron momentos de angustia este viernes 23 de octubre, cuando un autobús escolar comenzó a incendiarse mientras seis niños se encontraban adentro.

Según medios locales, el incidente ocurrió durante el trayecto del autobús hacia el centro educativo. Esto obligó a las autoridades a activar una evacuación de emergencia.

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El reporte de Tv Azteca señaló que la conductora del autobús notó que salía humo del motor y reaccionó rápidamente. Por ello logró sacar a los seis menores del vehículo antes de que las llamas se extendieran.

Debido a esta reacción, los niños no sufrieron ninguna lesión, a pesar de que las llamas se apoderaban de la unidad, en plena vía.

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En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se observa al bus escolar envuelto en llamas frente a las viviendas de un sector residencial.

Posteriormente, una unidad de reemplazo acudió al lugar para trasladar a los estudiantes hacia su centro educativo.

Las autoridades locales y el fabricante del autobús iniciaron una investigación para determinar las causas de la falla mecánica que se inició en el compartimento del motor.

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