EN FILADELFIA: Lo arrestaron por posesión de armas y drogas, pero en su casa encontraron evidencias de algo escalofriante

En el barrio de Olney, en Filadelfia (EEUU), la policía arrestó a Eugene Horsch, de 44 años, acusado por posesión de armas y drogas. Sin embargo, este caso dio un giro escalofriante, cuando las autoridades acudieron a su vivienda y encontraron evidencias acerca de varias mujeres desaparecidas

Según reseña la cadena Telemundo, en la casa de Horsh hallaron rastros de la posible desaparición de siete féminas a lo largo de más de una década. En el sitio encontraron más de un millón de imágenes y videos, incluyendo grabaciones. Según la policía este material parece mostrar a mujeres inconscientes, heridas o muertas.

Los investigadores creen que cinco de las siete mujeres fallecieron, aunque no recuperaron sus cuerpos.

La investigación, que se está ampliando, se centra en Raymond “R.C.” Horsch, un fotógrafo de material sexualmente explícito, padre de Eugene. Este hombre falleció en 2025 a los 82 años, y esa era la casa que compartía con su hijo.

El subcomisionado de policía Frank Vanore declaró que los investigadores identificaron a 58 personas que aparecen en el material recuperado. “Cuatro parecían sin vida o inconscientes, mientras que otras 10 fallecieron posteriormente por presuntas sobredosis de drogas en lugares alejados de la propiedad”, añadió.

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La cadena informó que la policía localizó a otras 41 personas que aparecen en el material. De ellas, 16 se negaron o se mostraron reacias a ser entrevistadas. Mientras que los detectives están trabajando para hablar con otras 25, según Vanore.

Hasta el momento, los investigadores solo han revisado alrededor del 30% de las pruebas digitales. Pero quedan cientos de miles de imágenes y videos por examinar. Las autoridades no han presentado cargos por homicidio en relación con ninguna de las mujeres desaparecidas.

EL COMIENZO

El caso comenzó con un encuentro aparentemente no relacionado en el mes de junio, cuando un guardaparques federal se acercó a un BMW estacionado ilegalmente cerca del Independence Hall de Filadelfia.

Dentro se encontraban Eugene Horsch, de 44 años, hijo de Raymnd Horsch. Allí también estaba una mujer que portaba una identificación perteneciente a Blair Tonzelli, desaparecida desde 2023, según informó la policía.

El guardaparques también encontró dos pistolas, aproximadamente $8,000 en drogas ilegales y credenciales que identificaban a Eugene Horsch como agente federal, incluyendo una que supuestamente provenía de la Administración para el Control de Drogas (DEA), pero ambas eran falsas.

El encuentro condujo a las autoridades a la casa de los Horsch en West Chew Avenue, en el barrio de Olney de Filadelfia. Allí, los registros revelaron armas de fuego, equipos informáticos, contenedores de sustancias no identificadas y cinco urnas con restos cremados.

El 25 de junio, detectives de homicidios de la ciudad, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y un equipo de desactivación de bombas regresaron con otra orden de registro. Dicho registro reveló lo que parecía ser un laboratorio casero con recipientes llenos de una sustancia aceitosa no identificada, según informaron los investigadores.

Los dispositivos digitales recuperados de la propiedad contenían más de un millón de imágenes y videos, muchos de ellos de mujeres dentro de la casa, indicó la policía.