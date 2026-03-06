¿En cuáles ciudades de EEUU se podrían reabrir los consulados de Venezuela? Esto dijo un experto

El internacionalista Julio César Pineda reveló que con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se espera que se abran de siete a ocho consulados en el país norteamericano.

«¿Qué significa abrir la embajada? Que ahora en adelante tendremos consulados abiertos en Estados Unidos, de manera que en Boston, Chicago, en San Francisco, el venezolano ya podrá ir a renovar su pasaporte, registrar sus hijos, entre otras cosas. Además, abrimos dos embajadas, una en Washington, en Caracas tendremos la embajada de los Estados Unidos y tenemos otro embajador en Naciones Unidas», dijo en entrevista para Shirley Radio.

Ahondando en el tema, precisó: «Está el consulado de Boston, el de Miami, el de San Francisco, hay unos ocho o nueve. Igualmente en Venezuela hay 7 o 8 consulados, Maracaibo, Puerto Ordaz, Valencia, San Cristóbal, creo que va a haber uno en Margarita y hay facilidades para hacer trámites hoy en día con todos estos instrumentos de comunicación indirecta».

Asimismo, resaltó el tema de los miles de venezolanos que están en Estados Unidos. «Ya tienen a donde ir y están obligados los consulados a recibirlos».

«Esto va a llevar también al levantamiento de una serie de medidas administrativas que van a permitir que tengamos más movimientos en el mundo, especialmente en Estados Unidos», sostuvo.

En este sentido, prevé que Estados Unidos va a flexibilizar las visas porque ya «Venezuela no es un país enemigo, en conflicto con Estados Unidos, sino que ahora es más importante».

«Aparte lo que ha dicho Trump es que con el petróleo que está en guerra en Medio Oriente y nosotros somos el proveedor más seguro seguiremos dándolo, pero ya en normalidad absoluta», resaltó.