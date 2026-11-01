En Alabama: Salían de un partido de fútbol americano y los sorprendió un tiroteo que dejó un muerto y ocho heridos

Los asistentes a un partido de fútbol americano universitario, en Birmingham, Alabama (EEUU) quedaron en shock. Al salir del evento los sorprendió un tiroteo que dejó una persona muerta y al menos ocho heridos.

Según reportó la cadena CNN, luego del partido se escucharon múltiples disparos cerca de Legion Field, alrededor de las 7:50 pm de este 31 de octubre. Los agentes acudieron al lugar y localizaron a varias víctimas con heridas de bala. Así lo dijo a los periodistas De’Rell Freeman, subdirector de información pública del Departamento de Policía de Birmingham.

El tiroteo ocurrió después del Magic City Classic, un partido anual entre los rivales Alabama A&M University y Alabama State University. Se trata de las dos universidades afroamericanas más grandes del estado.

“Los agentes recuperaron múltiples armas de fuego en el lugar y las entregaron a nuestra sala de evidencias”, dijo Freeman. Añadió que detuvieron a una de ellas y la trasladaron a la sede de la Policía para ser interrogada.

Por su parte el jefe de la Policía de Birmingham, Michael Pickett, declaró a The Associated Press que estaba “muy agradecido de que no hubiera más heridos”.

La mayoría de los espectadores ya se había ido del estadio después del partido cuando ocurrió el tiroteo. Todo ocurrió en las inmediaciones, donde había puestos de vendedores a lo largo de la calle, dijo Pickett.

Este hecho se registró una semana después de otro tiroteo masivo cerca de la Universidad de Florida A&M en Tallahassee. Aquí efectuaron disparos durante una pelea, donde 11 personas resultaron heridas, incluyendo seis menores.

FIESTAS SUSPENDIDAS

En un comunicado emitido a última hora del sábado, el Departamento de Policía de Birmingham informó que suspendieron todas las fiestas previas al Magic City Classic.

“Todos deben abandonar las instalaciones del estadio lo antes posible. Por favor, no acudan a las inmediaciones del estadio Legion Field en este momento”, dijo la Policía, sin proporcionar más detalles.

Posteriormente, las autoridades pidieron ayuda a la comunidad para recabar videos del incidente y creó un portal para que los testigos pudieran enviar pruebas de forma anónima.

“Nuestra comunidad está herida, conmocionada y, con razón, enojada. Yo también. No hay discusión, disputa ni malentendido que pueda justificar este nivel de violencia sin sentido durante una noche de celebración”, escribió el alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, en un comunicado publicado en las redes sociales.

“El Magic City Classic tiene sus raíces en la tradición de las universidades históricamente negras (HBCU, por sus siglas en inglés), y en el centro de esas tradiciones está la familia. Esta noche, como familia, estamos de luto. Abrazamos a nuestros vecinos que en este momento están lidiando con un dolor inimaginable. Y, al igual que una familia, permaneceremos unidos mientras superamos esta trágica noche”, sentenció el burgomaestre.