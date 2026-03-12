Elecciones en Venezuela, el regreso de María Corina y la reunión con Trump, las revelaciones de Rick Scott

El senador estadounidense por Florida Rick Scott aseguró que Venezuela se encuentra ante un punto de inflexión histórico, además de estar convencido de que el país celebrará elecciones libres y justas antes de un año. Un escenario que, según él, marcaría el inicio de una transición democrática largamente esperada.

Durante una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, Scott reconoció que el proceso no será sencillo, pero insistió en que existen condiciones para detener la opresión, liberar a los presos políticos y abrir una campaña electoral real.

Asimismo, no escatimó en halagos hacia la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

«No solo es mi amiga, es una gran luchadora por la democracia. Es una mujer muy fuerte y representa una oportunidad para el gobierno de Venezuela», afirmó el senador, quien entre 2011 y 2019 fue gobernador de Florida, estado que alberga una importante comunidad venezolana.

REUNIÓN MACHADO Y TRUMP

Scott también se refirió a la reciente reunión entre Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrada en la Casa Blanca.

Según relató, el encuentro «salió muy bien» y ambos coincidieron en la necesidad de impulsar la libertad y democracia en Venezuela.

A su juicio, la sintonía entre ambos líderes refuerza el papel que la comunidad internacional, y en particular Washington, seguirá desempeñando en el proceso de transición en Venezuela.

En este sentido, Scott se manifestó convencido de que Machado pronto «va a regresar» a Venezuela: «Creo que demostrará que el cambio está sucediendo, que se puede regresar y oponerse al gobierno, sobrevivir allí y estar a salvo. Y creo que ese será un día muy importante para Venezuela».

¿QUÉ DIJO SOBRE DELCY RODRÍGUEZ?

En contraste, Scott fue tajante al referirse a Delcy Rodríguez, quien actualmente coopera con el gobierno de Trump.

Afirmó que Rodríguez sigue siendo aliada de Nicolás Maduro, a quien acusa de haberse «robado las elecciones de 2024».

Desde su perspectiva, Rodríguez no representa una opción viable para la reconstrucción institucional del país, especialmente en un contexto donde la independencia judicial y el respeto a la propiedad privada siguen siendo temas críticos.

Sugirió, que el papel de Rodríguez para Estados Unidos, es simplemente una cuestión operacional en materia de acuerdos en el ámbito energético.

En plena ofensiva estadounidense en Irán con el cierre del estrecho de Ormuz amenazando la estabilidad de la economía mundial, «el petróleo de Venezuela es muy importante para bajar el precio» de la gasolina, aseguró Scott.

«Es una gran oportunidad para reducir precios innecesarios. Somos autosuficientes energéticamente gracias al presidente Trump, así que no necesitamos esto. Pero el mundo sí. Y ayudará a reducir el precio del petróleo a nivel mundial, lo que también beneficiará a los estadounidenses, especialmente tras la guerra con Irán», agregó.