VIDEO | La sorprendente historia de José: El venezolano que ICE deportó pero logró regresar desde Venezuela a Chicago

Nueve meses después de haber sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago (EEUU), José Enrique Ojeda Duarte fue deportado a Venezuela y, tras una compleja batalla personal y familiar, logró regresar a Estados Unidos, donde se reencontró con su vida en la ciudad.

«Me siento feliz de estar aquí con mi esposa, que me hacía falta. Gracias a mi Dios por las personas buenas que me ayudaron para regresarme para acá», expresó José durante una entrevista concedida a N+Univisión.

«Es mal hecho lo que hacen con uno porque todos somos seres humanos. Uno tranquilamente, sin un récord criminal, sin delito. Trabajando tranquilo, ¿cómo le van a hacer esa maldad a uno?», comentó.

El caso de José Enrique Ojeda Duarte comenzó el 15 de septiembre de 2025. Ese día lo arrestaron agentes del ICE mientras se dirigía a su trabajo en Chicago.

Su detención ocurrió en el marco del operativo federal «Midway Blitz», una campaña de control migratorio que derivó en miles de arrestos y traslados a distintos centros de detención en Estados Unidos.

En su caso, terminó trasladado por al menos cinco instalaciones en Illinois, Indiana, Texas y Arizona antes de que su proceso avanzara hacia la deportación.

Mientras permanecía bajo custodia, el proceso en su contra continuó pese a decisiones judiciales que ordenaban revisiones de casos vinculados a ese operativo. Finalmente, el 6 de abril fue deportado a Venezuela. Así dejó atrás a su esposa y dos hijos en Chicago.

Su salida del país ocurrió sin medidas adicionales como fianza o monitoreo, según su testimonio, lo que su familia consideró una decisión injusta dentro de su proceso migratorio.

REGRESO A CHICAGO

Sin embargo, dos meses después de su deportación, Ojeda Duarte logró regresar a Estados Unidos y reunirse con su familia en Chicago.

Su retorno fue posible gracias a gestiones legales impulsadas principalmente por su esposa, Leidimar Castillo. Se precisó que ella envió cartas y realizó múltiples trámites ante las autoridades migratorias para revisar su caso.

Univisión informó que, después de que los tribunales determinaran que su deportación había sido un error, Ojeda Duarte pudo regresar a Estados Unidos, aunque su caso de inmigración aún está en curso.

«El caso mío fue ilegal lo que hicieron conmigo, de mandarme para allá sin una orden judicial ni nada», expresó el venezolano.

«Fueron muchas súplicas, lloré, pedí, dialogué, investigué; gracias a Dios, Viviana, que esta pesadilla terminó para mí», explicó, por sus parte, Castillo.

Ahora, José Ojeda deberá presentarse el próximo 23 de junio ante las autoridades migratorias, como parte de los requisitos que debe cumplir tras su regreso al país.