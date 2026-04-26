El Servicio Secreto debió evacuar a Trump de emergencia de la cena con corresponsales en la Casa Blanca

(EFE). El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

Las aparentes detonaciones se produjeron afuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, a quienes evacuaron poco después de escucharse los presuntos disparos.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora «el escenario de un crimen», según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

BREAKING 🇺🇸: Shooter at White House Correspondence Dinner Some reports claim this was a Trump assassination attempt. Unconfirmed Kaitlan Collins tells CNN that there was reports of hearing shots fired outside of WHCD: There is a shooter confirmed dead. pic.twitter.com/TAJ75Led9y — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 26, 2026

¿Qué es la Cena de Corresponsales?

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, en inglés), la organización de periodistas que cubren al presidente, organiza cada último sábado de abril una gran cena de gala en el hotel Washington Hilton de la capital estadounidense.

Con más de 2.000 invitados, incluidos el presidente, el vicepresidente, miembros del Gobierno, del Congreso y del cuerpo diplomático, la cena sirve a la Asociación para recaudar fondos y brindar por la Primera Enmienda de la Constitución, que blinda la libertad de prensa.

Tradicionalmente, la gala incluye un discurso del presidente, que combina humor con mensajes políticos, y el monólogo de un cómico invitado que satiriza al mandatario, a los medios y a la clase política de Washington.

La cena, sin embargo, generó críticas por su opulencia y por la connivencia entre periodistas y el poder político.

¿Cuándo comenzó la tradición?

La Asociación, fundada en 1914, celebró su primera cena anual en 1921 y, desde la participación del presidente Calvin Coolidge en 1924, todos los mandatarios han asistido en alguna ocasión, con la excepción de Donald Trump, quien declinó acudir durante su primer mandato (2017-2021) y también el año pasado.

Hasta 1962, las mujeres tenían prohibido el acceso y el presidente John F. Kennedy amenazó con no acudir hasta que se levantara dicho veto, algo que finalmente ocurrió.

Por su parte, Ronald Reagan no pudo asistir en 1981 porque se estaba recuperando de un intento de asesinato, aunque intervino por teléfono y bromeó sobre el tiroteo.

¿Qué planeaba Trump este año?

Donald Trump acudió por primera vez a la cena junto a la primera dama, Melania Trump, levantando así su boicot y la prohibición que había impuesto en el pasado a miembros de su Administración para que no acudieran al evento.

En marzo, el republicano anunció que había aceptado la «amable» invitación de la Asociación y justificó haberla rechazado en el pasado porque, según dijo, la prensa había sido «extraordinariamente dura» con él.

A su decisión puede haber contribuido el hecho de que este año el artista invitado es el mentalista Oz Pearlman y no un humorista que se burle del presidente, algo que incomodaba a Trump. EFE