El rey Carlos III pronunciará ‘histórico discurso’ ante el Congreso de EEUU: no ocurre desde Isabel II en 1991

El rey Carlos III de Reino Unido realizará su primera visita de Estado a Washington el próximo mes y, como parte de la agenda oficial, ofrecerá un discurso ante el Congreso de Estados Unidos durante una sesión conjunta prevista para la semana del 27 de abril.

Medios estadounidenses confirmaron este martes, 24 de marzo, que la intervención marcará un hito diplomático, puesto que será la primera vez en más de tres décadas, que un monarca británico se dirige a ambas cámaras del Legislativo estadounidense.

La última ocasión ocurrió en 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera soberana británica en pronunciar un discurso ante el Congreso.

Desde entonces, ningún miembro de la realeza había ocupado ese espacio, lo que hace de la visita de Carlos III tome un carácter simbólico y excepcional.

¿POR QUÉ AHORA?

Lo que se explicó, es que el viaje del monarca se enmarca en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, un contexto que ha intensificado los intercambios diplomáticos entre Washington y Londres.

En septiembre pasado, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a la capital británica para participar en actos conmemorativos, mientras que en enero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se convirtió en el primer líder de esa institución en dirigirse al Parlamento británico.

La visita de Carlos III también llega en un momento en que la relación bilateral enfrenta tensiones. Según analistas, el vínculo entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha enfriado debido a la falta de apoyo explícito de Londres a los bombardeos estadounidenses sobre Irán iniciados el 28 de febrero.

Aunque ambos gobiernos mantienen canales de cooperación abiertos, la discrepancia ha generado fricciones que podrían influir en el tono de los encuentros oficiales.

Aun así, la Casa Blanca considera la visita del monarca como una oportunidad para reforzar los lazos históricos entre ambos países y subrayar la importancia de la alianza en un año complejo por los momentos.

En tanto, el discurso de Carlos III ante el Congreso se perfila como un gesto de continuidad diplomática y un recordatorio del papel que la relación transatlántica ha desempeñado en la estabilidad política y económica del mundo occidental.