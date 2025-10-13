El precio de la gasolina en Florida cayó a su nivel más bajo en 2025, esta sería la causa

El precio promedio de la gasolina en Florida (EEUU) descendió a $2.92 por galón, el nivel más bajo registrado desde mayo de este año.

Esta caída representa una disminución de 12 centavos por galón de gasolina en comparación con la semana anterior, según datos de AAA – The Auto Club Group, citados por El Nuevo Herald.

LEA TAMBIÉN: LA REACCIÓN QUE DESATÓ EL NOBEL DE LA PAZ A MARÍA CORINA MACHADO ENTRE VENEZOLANOS EN EL SUR DE FLORIDA

El descenso se produce tras semanas de volatilidad en los precios del combustible, y se ubica en el límite inferior del rango de fluctuación observado durante el último año.

¿POR QUÉ ESTA BAJA DE PRECIOS EN LA GASOLINA?

Entre los factores que explican esta baja se encuentra la caída en el valor del petróleo crudo estadounidense, específicamente del West Texas Intermediate (WTI), que cerró la semana en $58.90 por barril, casi $2 menos que la semana anterior.

Esta reducción en el precio del crudo generó presión a la baja en los precios globales del combustible, debido a que la oferta mundial está superando la demanda. Además, la transición estacional hacia la gasolina de mezcla invernal, más económica de producir, ha contribuido a mantener los precios bajos.

“Los precios de la gasolina en Florida cayeron al límite inferior del rango de los 30 centavos, dentro del cual han fluctuado durante el último año”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA.

“Los precios globales del combustible enfrentan una presión a la baja debido a los informes que indican que la oferta mundial está superando la demanda”, sostuvo.

Lo cierto, es que para los floridanos, esta disminución representa un respiro tras un verano marcado por precios elevados y fluctuantes.

La menor demanda de combustible con el fin de las vacaciones y el inicio del ciclo escolar también ha influido en esta tendencia.