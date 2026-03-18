EEUU

El «controversial» plan de Trump de casi mil millones de dólares para que migrantes se vayan de EEUU

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
CBP Home también les permite obtener la condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país. / Archivo

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó como un éxito un ambicioso programa de incentivos económicos destinado a que migrantes indocumentados abandonen voluntariamente Estados Unidos.  

Contents

Según la Casa Blanca, citada por CNN y otros medios, la estrategia —que combina subsidios, vuelos gratuitos y una aplicación móvil (CBP Home)— forma parte de un paquete valorado en US$ 915 millones, al que atribuyen la salida de 2,2 millones de personas desde el inicio del segundo mandato de Trump.  

Leer Más

EN VIDEO: Así fue la llegada de Alex Saab a Venezuela, fue recibido por su familia y Cilia Flores en Maiquetía
Número de muertos en Texas por inundaciones se elevó a 68 y Trump firmó declaración de «desastre mayor»
El desafío de Kamala Harris revelado por las encuestas en su hipotética batalla ante Trump

LEA TAMBIÉN: VENEZOLANOS «DEPORTADOS AL LIMBO»: DENUNCIAN QUE ADMINISTRACIÓN TRUMP NO LOS ESTÁ EXPULSANDO A SU PAÍS

Así, el programa, conocido como Project Homecoming, se ha convertido en una pieza central del discurso oficial sobre control migratorio. 

Sin embargo, documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revisados por CNN revelarían una realidad mucho más limitada.  

De acuerdo con el informe, solo 72.000 personas han abandonado el país a través del programa hasta este mes, una cifra muy inferior a la proclamada por la administración Trump. 

Además, la mayoría de quienes se inscribieron ya estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que cuestiona la narrativa de que el incentivo económico fue el factor decisivo. 

Asimismo, el DHS no ha publicado datos completos sobre cuántos migrantes han salido del país específicamente mediante esta iniciativa, aunque insiste en que el programa reduce costos al evitar deportaciones tradicionales, que suelen ser más caras y prolongadas.  

Vale destacar, que Project Homecoming ofrece subsidios de hasta US$ 2.600, además de vuelos gratuitos hacia los países de origen.  

La agencia también sostiene que miles de personas se han marchado por su cuenta sin usar la aplicación, lo que explicaría la cifra global de autodeportaciones que maneja la Casa Blanca. 

La reciente decisión de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, de cerrar la aplicación CBP One ha generado como era de esperarse una gran preocupación entre los migrantes que buscan ingresar legalmente a Estados Unidos.  
No está claro qué métrica ha utilizado el DHS para afirmar que 2,2 millones de personas se han “autodeportado” hasta enero. / Archivo

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO DE EEUU?  

En un comunicado, un portavoz del DHS defendió la efectividad del programa, afirmando que quienes utilizan la aplicación CBP Home representan solo una fracción de los migrantes que han decidido irse voluntariamente ante el endurecimiento de las políticas migratorias.  

Según el funcionario, cada salida voluntaria con incentivos «cuesta miles de dólares menos» que una deportación forzada, lo que justificaría la inversión federal.  

La Casa Blanca, por su parte, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las discrepancias en las cifras, según CNN. 

Sin embargo, expertos en migración han expresado dudas sobre la verdadera influencia del programa en la decisión de los migrantes de abandonar el país. 

David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, señaló que muchos de los participantes probablemente habrían optado por marcharse de todos modos, independientemente del incentivo financiero. 

«Intentan atribuirse el mérito de las personas que se marchan, pero no me resulta obvio que esas personas se hubieran quedado de no ser por este incentivo financiero», dijo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez también cambió a los comandantes de la Dgcim y Guardia de Honor Presidencial
Venezuela
El toma y dame de Marco Rubio y la Casa Blanca con The New York Times por un supuesto plan de EEUU para Cuba
EEUU
El caso de María de los Ángeles, recibió amnistía pero fue detenida en un punto de control en Táchira
Venezuela