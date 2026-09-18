«El plan de Trump continúa dando resultados»: El mensaje de EEUU tras el desbloqueo de medios en Venezuela

(EFE).- El Gobierno de Estados Unidos atribuyó este viernes a su política hacia Venezuela el levantamiento de las restricciones a diversas webs de medios de comunicación en el país, después de años de bloqueos.

El encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Juan Pablo Segura, afirmó en redes sociales que el desbloqueo de los portales forma parte del plan de tres fases de la Administración de Donald Trump para Venezuela (estabilización, recuperación y transición democrática del país) tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

«El plan de tres fases de la Administración Trump continúa dando resultados. Ayer, el acceso a muchos portales en línea volvió a estar disponible en Venezuela tras años de censura. Esto es una señal contundente de que seguimos avanzando en Venezuela después del 3 de enero», escribió.

.@WHAAsstSecty: “El plan de tres fases de la administración Trump continúa dando resultados. Ayer, se restableció el acceso a muchos portales web en Venezuela tras años de censura. Esto es una señal clara que seguimos avanzando en Venezuela desde el 3 de enero.” https://t.co/lfpFMvmOXW — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) September 18, 2026

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela comenzó este jueves a levantar las restricciones a diversos sitios web de medios de comunicación, entre ellos la Agencia EFE, bloqueada desde 2025, tras el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición, en el que está previsto abordar la libertad de expresión.

Entre los portales que recuperaron el acceso figuran también la revista colombiana Semana, bloqueada desde 2024; y los medios locales El Pitazo, AlbertoNews, Monitoreamos, Runrunes y Crónica Uno, restringidos desde 2020; Caraota y El Estímulo, desde 2021, y El Carabobeño, desde 2023.

El desbloqueo se produce mientras crecen las expectativas ante un posible encuentro entre Trump y Rodríguez el próximo martes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

Uno de los principales ejemplos del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitirá a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Sin embargo, el pacto ha suscitado recelos en sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no está impulsando activamente una transición democrática en Venezuela.

EFE