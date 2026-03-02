EEUU

El perlazo del senador Rick Scott sobre Alex Saab y por qué «debe regresar a EEUU»

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
El senador estadounidense Rick Scott reiteró su llamado para que Alex Saab, exfuncionario de Nicolás Maduro, sea llevado nuevamente a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial, argumentando que «ahora es el momento» de revertir las decisiones tomadas en años recientes sobre el caso.  
El senador estadounidense Rick Scott solicitó el retorno de Alex Saab a Estados Unidos / Archivo

El senador estadounidense Rick Scott reiteró su llamado para que Alex Saab, exfuncionario de Nicolás Maduro, sea llevado nuevamente a Estados Unidos para enfrentar a la justicia de su país, argumentando que «ahora es el momento» de revertir las decisiones tomadas en años recientes sobre el caso.  

En una publicación difundida este lunes, 2 de marzo, en la red social X, el legislador cuestionó directamente a la administración anterior del expresidente de Estados Unidos Joe Biden por haber permitido el retorno del empresario a Venezuela, calificando esa medida como un error que benefició al entorno político de Maduro. 

LEA TAMBIÉN: LA PETICIÓN QUE HIZO EL SENADOR ESTADOUNIDENSE RICK SCOTT A TRUMP SOBRE ALEX SAAB

«Joe Biden nunca debió haber enviado al criminal corrupto y cómplice del narcorégimen de Maduro, Alex Saab, de vuelta a Venezuela. Gracias a Dios, bajo el fuerte liderazgo del presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estados, Marco Rubio, los días del débil apaciguamiento de los demócratas han terminado, y hay un nuevo camino de esperanza para Venezuela», escribió Scott.  

«Ahora es el momento de traer an Alex Saab y sus compinches de vuelta a los Estados Unidos para enfrentar justicia por sus crímenes», agregó.  

Sus declaraciones se suman a una serie de pronunciamientos recientes, en los que ha cuestionado la manera en que se manejó el caso durante los últimos años. 

De hecho, el pasado 24 de febrero, Scott también se refirió a los reportes sobre una nueva detención de Saab en Venezuela, presuntamente ordenada por las autoridades interinas encabezadas por Delcy Rodríguez.  

En aquella oportunidad, recordó que el empresario estuvo bajo custodia estadounidense tras su extradición desde Cabo Verde en 2021, pero fue devuelto a Venezuela como parte de un canje de prisioneros.  

Según el senador, esa decisión permitió que Saab retomara funciones dentro del gobierno chavista hasta su posterior separación del cargo en enero de 2026, en medio de presiones de Estados Unidos tras la captura de Maduro. 

La situación actual del empresario sigue rodeada de incertidumbre. Aunque voceros del chavismo y personas cercanas a Saab aseguran que permanece en su residencia, diversos medios —incluido El Tiempo, de Colombia— han informado que podría estar recluido en El Helicoide, centro de detención conocido por albergar a presos políticos o adversarios de Maduro. 

En tanto, su ausencia prolongada de la vida pública ha alimentado las especulaciones sobre su paradero y las «tensiones internas» dentro del chavismo.  

CAMILLA FABRI APARTADA POR DELCY  

En paralelo, la esposa de Saab, Camilla Fabri, también fue apartada de su cargo en el gobierno venezolano.  

En este sentido, por medio de un comunicado firmado por Delcy Rodríguez, se anunció la designación de Rander Peña como nuevo viceministro para Comunicación Internacional.

«He designado a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional (…) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho», indica el comunicado de Rodríguez. 

