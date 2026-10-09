El perlazo de María Elvira Salazar al proponer una fecha para las elecciones en Venezuela

La congresista estadounidense María Elvira Salazar propuso este viernes una fecha para unas hipotéticas elecciones presidenciales en Venezuela, insistiendo en que se debe dar un proceso «transparente» en el país.

Salazar, representante del 27.º distrito congresional de Florida, defendió la política actual de la Administración de Donald Trump con Venezuela. Sin embargo, sostuvo que se deben dar pasos hacia un proceso electoral.

«Coincido con María Corina (Machado): una transición no puede ser permanente. Venezuela necesita una fecha cierta para que su pueblo pueda elegir libremente su futuro», apuntó Salazar en su cuenta de X (Twitter).

Salazar no dudó en respaldar la propuesta de realizar elecciones presidenciales el 24 de julio de 2027. «Hay tiempo para preparar un proceso serio, transparente y con garantías para todos», añadió.

SALAZAR: «ESTABILIDAD ES NECESARIA»

La representante republicana destacó que comenzó «recuperar su economía y comenzar a reconstruir después de tantos años de destrucción». Por tanto, insistió que «la estabilidad es necesaria» para solucionar la crisis venezolana.

«El progreso es bienvenido. Pero la meta tiene que ser una Venezuela libre, democrática y gobernada por la voluntad de su pueblo. El próximo paso es ponerle fecha a la democracia», concluyó Salazar.

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Es alentador ver los pasos que se están dando para estabilizar Venezuela, recuperar su economía y comenzar a reconstruir después de tantos años de destrucción. Pero coincido con María Corina: una transición no puede ser permanente. Venezuela necesita una fecha cierta para que su pueblo pueda elegir libremente su futuro. Por eso apoyo la propuesta de celebrar elecciones presidenciales el 24 de julio de 2027. Hay tiempo para preparar un proceso serio, transparente y con garantías para todos. La estabilidad es necesaria. El progreso es bienvenido. Pero la meta tiene que ser una Venezuela libre, democrática y gobernada por la voluntad de su pueblo. El próximo paso es ponerle fecha a la democracia. — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 9, 2026



Las declaraciones de Salazar se dieron luego de que Machado pidiera elecciones presidenciales antes de julio de 2027. Para la líder opositora, hay «tiempo más que suficiente» para organizar los comicios.

En el marco de la 81ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que «en Venezuela habrá elecciones», aunque no se aventuró a mencionar alguna fecha tentativa.