El «peligroso criminal» que está atrincherado en su casa resistiendo al arresto de ICE

En California (EEUU), un migrante identificado como Roberto Reyes se atrincheró en su hogar y no sale desde varios días, negándose al arresto por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por siglas en inglés), que él segura no pertenece a la agencia.

La agencia calificó al migrante que se resiste al arresto como un “criminal peligroso”, alegando que posee antecedentes por delitos graves de robo, incluyendo el uso de un arma mortal, de acuerdo con lo reseñado por la cadena Telemundo.

Sin embargo, Reyes mostró a ese medio de comunicación documentos judiciales que supuestamente lo liberan de esos cargos, desmintiendo públicamente las acusaciones.

Reyes, quien llegó a Estados Unidos hace tres años huyendo de la persecución en Nicaragua, afirmó que no tiene antecedentes penales y ha vivido de forma pacífica desde su llegada al país.

En entrevistas con medios locales, ha compartido su preocupación por lo que considera una persecución injusta. “Tengo miedo de que vengan con una orden y me acusen de cosas que no he hecho”, declaró, mostrando el dictamen de un juez que lo «exoneró» de los cargos más graves.

«Yo salí porque el juez me dijo que no tenía ningún cargo. Que las pruebas, que el vecino decía, eran mentiras», sostuvo.

El caso ha generado atención en la comunidad migrante y entre organizaciones proderechos humanos, quienes han expresado su apoyo a Reyes y pedido transparencia en los procedimientos del DHS.

Algunos vecinos han reportado que agentes federales han intentado ingresar a la vivienda sin mostrar una orden judicial, lo que ha intensificado el temor entre los residentes del área.

Como se observó por medio de un video que se hizo viral en redes sociales, Reyes logró escabullirse de los supuestos agentes y se encerró en la casa con su familia. Ya lleva seis días sin salir y organizaciones les han llevado comida y les están ofreciendo asesoría legal.