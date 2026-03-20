El patrimonio de una leyenda: ¿Cuánto era la fortuna de Chuck Norris y quién la hereda?

La muerte de Chuck Norris a los 86 años no solo ha generado homenajes en todo el mundo, sino que también ha reavivado el interés por el alcance real de su legado económico o fortuna.

Considerado una de las figuras más influyentes del cine de acción, el actor y artista marcial acumuló una fortuna estimada en unos 70 millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg.

Ese patrimonio, construido a lo largo de décadas de trabajo y diversificación, se ha convertido ahora en tema de análisis mientras su familia se prepara para gestionar la herencia.

Aunque su salto a la fama se dio en Hollywood, Norris nunca dependió exclusivamente de la industria cinematográfica.

Tras destacar como campeón de artes marciales, inició su carrera en la gran pantalla de la mano de Bruce Lee y consolidó su estatus con sagas como Desaparecido en combate y Delta Force.

Su popularidad se multiplicó con Walker, Texas Ranger, una serie que lo convirtió en un rostro habitual de la televisión y un símbolo cultural para varias generaciones.

Sin embargo, una parte sustancial de su riqueza provino de su visión empresarial.

De hecho, Norris convirtió su imagen en una marca global mediante campañas publicitarias, acuerdos comerciales y productos asociados a su nombre.

Su alianza con Total Gym se mantuvo durante años como una de sus fuentes de ingresos más estables, mientras que junto a su esposa, Gena O’Kelley, fundó CForce Bottling Co., una empresa de agua embotellada que opera desde un acuífero ubicado en su rancho de Texas.

¿CÓMO SE REPARTIRÁ SU HERENCIA?

El reparto de su herencia, no obstante, presenta matices particulares debido a su historia familiar.

Norris fue padre de cinco hijos: Mike y Eric, ambos vinculados al mundo audiovisual; Diana, cuya existencia se hizo pública tiempo después de su nacimiento; y los gemelos Dakota Alan y Danilee Kelly, fruto de que era su matrimonio actual.

Aunque no se han revelado detalles sobre la distribución del patrimonio, todo indica que serán sus descendientes directos quienes administren tanto los bienes como los negocios en funcionamiento.

Más allá de los números, el legado de Chuck Norris trasciende lo económico. Su figura se convirtió en un fenómeno cultural que sobrevivió a modas y generaciones, alimentado incluso por el universo digital a través de los célebres «Chuck Norris Facts».

Su influencia en el cine de acción, las artes marciales y la cultura popular permanece intacta, mientras su familia asume ahora la responsabilidad de custodiar no solo su fortuna, sino también el peso simbólico de una trayectoria que marcó a millones de seguidores en todo el mundo.