El mensaje de American Airlines sobre los vuelos entre Venezuela y EEUU tras anuncio de Trump

American Airlines informó que está lista para «restablecer el servicio sin escalas» entre Estados Unidos y Venezuela, tras el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se abrirán las conexiones comerciales aéreas entre ambos países.

La aerolínea sostuvo que permanece en «estrecho contacto» con las autoridades federales y está pendiente de la aprobación del gobierno y las evaluaciones de seguridad.

«Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con los EEUU y estamos listos para renovar esa increíble relación», dijo Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

Asimismo, acotó que «al reiniciar el servicio a Venezuela, American ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con familias y crear nuevos negocios y comercio con Estados Unidos».

Vale recordar que American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y, antes de suspender el servicio en 2019, sirvió como la aerolínea estadounidense más grande del país.

«American compartirá detalles adicionales sobre su regreso al servicio en los próximos meses mientras trabaja en estrecha colaboración con las autoridades federales en todos los permisos necesarios y evaluaciones de seguridad antes de reanudar el servicio», expresó la empresa en un comunicado.

EL ANUNCIO DE TRUMP

Donald Trump anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela «se abrirán muy pronto».

«Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial», indicó.

Asimismo, acotó que dio instrucciones al secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, «para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela».

«Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar muy pronto a Venezuela y estarán seguros allí. Está bajo un control muy estricto», comentó.

Trump sostuvo que hay venezolanos que desean regresar a su país, mientras otros solo quieren ir a visitar y «podrán hacerlo».