El mayor acumulado del Powerball de 2025 se juega este 18Ago: ¿quién se llevará el millonario premio?

Este lunes por la noche, millones de estadounidenses estarán atentos al sorteo más esperado del año: el acumulado de Powerball alcanzó los 605 millones de dólares, convirtiéndose en el premio más alto de 2025 y uno de los veinte más grandes en la historia del juego.

Tras 34 sorteos consecutivos sin ganador del pozo principal, la expectativa es máxima. El sorteo del Powerball se realizará a las 22:59 (hora del este) y puede seguirse en directo a través de Powerball.com.

El ganador, si lo hay, podrá elegir entre dos opciones: recibir el monto total en 30 pagos anuales, que aumentan un 5 % cada año, o aceptar un pago único en efectivo de 273,4 millones de dólares antes de impuestos.

Aunque las probabilidades de acertar los seis números son de 1 en 292,2 millones, eso no ha frenado la fiebre por el boleto. De hecho, las ventas se han disparado en los 45 estados participantes, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Desde enero, Powerball ha entregado cuatro grandes premios, todos por encima de los 160 millones de dólares, pero ninguno se acerca al acumulado actual.

El último ganador del pozo principal fue en California, el 31 de mayo, con un premio de 204,5 millones. Desde entonces, la tómbola ha girado sin entregar el gran premio, alimentando el entusiasmo y la ilusión de los jugadores.

Más allá del premio mayor, Powerball ofrece ocho niveles adicionales de recompensa, que van desde cuatro dólares hasta 1 millón, con la opción “Powerplay” para multiplicar las ganancias menores.

Incluso existe una función “Double Play” en ciertas jurisdicciones, que brinda una segunda oportunidad en cada sorteo. En el último periodo, 37 jugadores acertaron los cinco números blancos y ganaron un millón cada uno. Nueve de ellos duplicaron su premio gracias al Powerplay.

Mientras la nación espera con ansias el resultado, el sorteo de esta noche no solo representa una oportunidad de riqueza instantánea, sino también un fenómeno cultural que une a millones en torno a la esperanza.

¿Será este el día en que alguien se convierta en millonario de la noche a la mañana? La respuesta está a solo unos números de distancia.