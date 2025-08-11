El macabro asesinato de una mujer a su bebé horroriza EEUU, lo que hizo con el cadáver fue “de película de terror”

Una escena digna de una película de terror sacudió a la ciudad de Gadsden, en Alabama (EEUU), el pasado sábado, 9 de agosto, cuando el cuerpo sin vida de Blessence Pearl, una bebé de apenas un año, fue encontrado en la parte trasera de un carro fúnebre, junto a un ataúd vacío, en las instalaciones de la West Gadsden Funeral Home.

De acuerdo con la información difundida por WBRC 6 News y The Gadsden Times, el hallazgo fue realizado por empleados de la funeraria, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una muñeca.

Sin embargo, el constatar la realidad, dieron aviso inmediato a las autoridades.

La policía local aseguró la escena y, de inmediato, abrió una investigación por homicidio. La principal sospechosa es Terica Pearl. Se trata de la propia madre de la menor, quien arrestaron en la madrugada del domingo 10 de agosto.

Según el reporte oficial, Pearl fue detenida sin derecho a fianza y trasladada al Centro de Detención del Condado de Etowah. Las autoridades todavía no han revelado el motivo detrás del crimen, pero la investigación sigue en curso.

El dueño de la funeraria, Dantez Robinson, relató que el equipo había regresado de un servicio cuando uno de sus empleados notó algo extraño en el vehículo.

“Pensamos que era una muñeca. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que era una bebé”, declaró.

Se señaló, que el cuerpo de Blessence no estaba dentro del ataúd, sino colocado en el espacio trasero del carro fúnebre. Esto, aumentó el desconcierto y la gravedad del caso.

Este crimen ha generado una ola de indignación en la comunidad local y en redes sociales. Como era de esperarse, miles de usuarios han expresado su repudio y dolor.

El alcalde Craig Ford afirmó que es “un caso difícil para todos los implicados” y destacó la labor de la policía, señalando que la detención constituye un paso hacia la justicia para la víctima.