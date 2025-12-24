El insólito motivo que llevó a un padre primerizo a asesinar a su pareja a tiros frente a su bebé en Estados Unidos

Un estremecedor caso de violencia doméstica ha conmocionado a la comunidad de Monett, en Missouri (EEUU), luego de que un padre primerizo fuera acusado de asesinar a tiros a su pareja frente a su bebé de apenas tres meses.

De acuerdo con lo reseñado por People, el padre y sospechoso, identificado como Alan Michael Mellow, de 33 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y poner en peligro a un menor tras la muerte de Hannah Lee Blizard, de 30 años.

Lo que se precisó es que el asesinato ocurrió el sábado, dentro de un automóvil estacionado frente al apartamento que compartían.

Según documentos judiciales citados por las autoridades, la discusión entre la pareja escaló rápidamente hasta que Mellow presuntamente disparó varias veces contra Blizard, impactándola en la cabeza mientras el bebé permanecía en el asiento trasero del vehículo.

Por el homicidio, actualmente el acusado se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Barry sin derecho a fianza.

¿POR QUÉ LA MATÓ?

La declaración jurada indica que, tras el ataque, el acusado tomó al niño y lo llevó al interior del apartamento, dejando a la víctima gravemente herida dentro del automóvil.

Cuando los agentes llegaron al lugar, Blizard ya había fallecido a causa de las heridas de bala. La policía informó que Mellow se entregó posteriormente, ofreciendo una versión en la que afirmaba que la víctima planeaba irse con su hijo, lo que habría detonado la confrontación fatal.

Sin embargo, entre lo más perturbador del caso, es que Mellow aseguró que la discusión también se originó por el supuesto robo de monedas de un frasco, que —según dijo— su pareja habría utilizado para comprar alcohol.

Posteriormente, le dijo a los investigadores que la víctima «tenía una grave adicción al alcohol con la que estaba tratando de ayudarla».

Recalcó que «estaban discutiendo sobre su consumo de alcohol y el hecho de que ella había robado de su colección de monedas, y que él creía que ella usaba para comprar alcohol».

Sobre el pequeño, se informó que fue trasladado a un hospital local para ser evaluado por personal médico, según el comunicado.