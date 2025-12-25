El insólito botín en EEUU: acusan a un hombre de robar 1.700 dólares en pechuga de res

Un hombre de 51 años, identificado como Armando Salazar, fue acusado en Texas (EEUU), tras presuntamente robar más de 1.700 dólares en pechuga de res de varias tiendas en el centro del estado.

De acuerdo con la información obtenida por People, el caso llamó la atención pública luego de que las autoridades compartieran detalles del arresto en redes sociales, donde las imágenes de los paquetes recuperados se viralizaron rápidamente.

Según la Policía de Buda, Salazar habría llevado a cabo una serie de robos durante un fin de semana. En concreto, en supermercados como H‑E‑B y Walmart en Buda, así como otras tiendas en Manor y Austin.

En una publicación oficial, los agentes mostraron una fotografía con 20 piezas de brisket. Según afirmaron, fueron sustraídas por el sospechoso antes de su detención el pasado 6 de diciembre.



Las autoridades explicaron que el hombre actuó de manera reiterada, entrando a los establecimientos y retirando los cortes de carne sin pagarlos.

Salazar enfrenta ahora un cargo por robo menor de $2.500 con dos o más condenas previas, lo que agrava su situación legal.

La policía indicó que continúa investigando si el sospechoso podría estar vinculado a otros incidentes similares en la región, dado el patrón repetitivo observado en los robos reportados durante ese fin de semana.

De acuerdo con registros del Departamento de Policía de Buda, Salazar ya tenía antecedentes por robos similares. También señalaron que actualmente permanece bajo custodia y con una fianza establecida en 2.500 dólares.