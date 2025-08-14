El inesperado final tras la desaparición de un niño y las serias acusaciones contra su madre que pedía encontrarlo

La desaparición de Jayden Spicer, un niño de 10 años en Kentucky (EEUU), culminó en una tragedia que conmociona al país tras el hallazgo de su cadáver.

De acuerdo con la información reseñada por New York Post, tras seis días de intensa búsqueda del niño, su cuerpo fue hallado enterrado en una tumba poco profunda en una zona boscosa de Breathitt County, cerca de Canoe Road.

Pero un detalle de la historia es todavía más dramático. Lo que comenzó como una súplica desesperada de su madre, Felicia Gross, se ha transformado en una investigación criminal que apunta directamente hacia ella como principal sospechosa.

Gross, quien reportó la desaparición de su hijo con una carta manuscrita que pedía oraciones y ayuda, terminó arrestada poco después del hallazgo del cuerpo.

“Amamos a Jayden… por favor llamen a la policía… por favor oren por nosotros y por mi hijo Jayden”, rezaba parte de la «desesperada» misiva.

Sin embargo, las autoridades la acusan de homicidio involuntario, abuso de un cadáver, manipulación de evidencia y denuncia falsa.

Según los investigadores, Gross ya conocía el destino de su hijo al momento de difundir su mensaje de auxilio, lo que ha generado indignación y dolor entre los vecinos y familiares.

La búsqueda de Jayden movilizó a múltiples agencias estatales y locales, desplegando drones, perros rastreadores, tecnología sónica y patrullas a pie para cubrir más de 20 millas cuadradas.

El menor fue visto por última vez en pijama, acostado en su cama la noche del 5 de agosto. Al día siguiente, su madre afirmó que ya no estaba en la habitación.

Un vecino relató que Gross llamó a su puerta llorando, pidiendo usar el teléfono para contactar al 911.

La sospechosa, antes conocida como Felicia Spicer, ya había enfrentado cargos por poner en peligro a un menor, incluyendo un periodo de encarcelamiento.

Aunque las autoridades estaban al tanto de su historial, no se habían hecho públicos más detalles sobre la magnitud de esos incidentes.