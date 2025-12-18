El extraño asesinato de Nuno Loureiro, un físico del MIT que fue baleado dentro de su propia casa

Nuno Loureiro, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y físico de energía de fusión de renombre mundial, fue asesinado a tiros dentro de su casa a principios de esta semana, un ataque que ha sacudido a una de las comunidades científicas más elitistas de los Estados Unidos.

De acuerdo con Fox News, Nuno F. Gomes Loureiro, de 47 años, era profesor de ciencia e ingeniería nuclear en el MIT y director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión.

Su trabajo se centraba en la energía de fusión, un campo que busca replicar la energía del sol en la Tierra mediante reactores de fusión.

Sus teorías y modelos fueron fundamentales para guiar experimentos en Estados Unidos y Europa. Por ello, se convirtió en una figura clave en la investigación científica.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL CRIMEN?

El crimen ocurrió la noche de este lunes, 15 de diciembre, en su domicilio de Brookline, cerca de Boston.

Lo que se informó, es que la policía local recibió una alerta por disparos alrededor de las 8:30 de la noche y encontró a Loureiro gravemente herido. Inmediatamente, lo trasladaron a un hospital, donde falleció a la mañana siguiente.

Las autoridades confirmaron que se trató de un homicidio, aunque hasta ahora no se han reportado sospechosos bajo custodia ni el motivo, según la Fiscalía del Distrito de Norfolk, en Massachusetts.

ATAQUE A UNIVERSIDAD DE BROWN

El ataque en Brookline se produjo apenas 48 horas después de la tragedia registrada en la Universidad de Brown, donde un tiroteo dejó dos personas fallecidas y otras nueve heridas el pasado sábado.

Pese a la cercanía geográfica y que ambos hechos ocurrieron en instituciones académicas de gran prestigio situadas a menos de 50 millas de distancia, las autoridades han descartado vínculos directos entre los casos.

Según explicó el agente especial Ted Docks, responsable de la oficina del FBI en Boston, aunque los equipos investigadores están compartiendo información de inteligencia, no existen indicios que permitan establecer una conexión entre los dos ataques.

LEGADO

Vale destacar, que la fusión nuclear es el fenómeno que alimenta al sol y le permite brillar. Como se apuntó, Loureiro dedicó su carrera a investigar cómo esa misma energía podría ser contenida y aprovechada en la Tierra mediante sofisticados reactores.

El futuro de la fusión como fuente de electricidad abundante, limpia y accesible dependerá en gran medida de los principios físicos que él contribuyó a descifrar.

«Nuno no solo fue un científico brillante, sino también una persona brillante», declaró Dennis Whyte, profesor del MIT, en un obituario publicado por la universidad.

«Se destacó como mentor, amigo, maestro, colega y líder, y fue admirado universalmente por su elocuencia y compasión. Su pérdida es inconmensurable para nuestra comunidad y para todo el mundo de la investigación en fusión y plasma», sostuvo.