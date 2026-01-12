EEUU

El espeluznante caso de dos mujeres que se enfrentaron a puñaladas en un centro de masajes de Manhattan

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Una jornada laboral en un centro de masajes de Manhattan, en Nueva York (EEUU) terminó en caos cuando una empleada apuñaló a su compañera durante una pelea que se desató en plena área de trabajo y huyó del lugar.  
Las mujeres estaban discutiendo cuando el altercado se tornó violento / Archivo

De acuerdo con el reporte policial preliminar, citado por el New York Post, las dos mujeres comenzaron discutiendo por motivos que no han sido esclarecidos, pero la tensión escaló rápidamente hasta convertirse en un altercado físico que alarmó a clientes y trabajadores presentes en el spa.  

Se precisó que el evento violento se registró en el King Spa en East 57 Street y Second Avenue alrededor de las 3:20 de la tarde del domingo, según los funcionarios.  

Según las autoridades, la agresora —cuya identidad no ha sido revelada— tomó un objeto cortante y atacó a su colega de 43 años, provocándole heridas en medio del forcejeo.  

La víctima sufrió cortes significativos y tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.  

Aunque las lesiones fueron descritas como serias, se espera que la mujer se recupere, indicaron fuentes policiales citadas por medios locales. Sin embargo, no se ha detallado el alcance de sus lesiones.   

En tanto, testigos relataron que la pelea fue “salvaje” y el ambiente dentro del spa se volvió caótico en cuestión de segundos.  

Algunos clientes huyeron del lugar, mientras otros intentaban entender qué estaba ocurriendo. 

Lo que se precisó, es que la policía llegó poco después de recibir una llamada de emergencia y encontró a la víctima herida. Por su «grave» condición, la trasladaron al Centro Médico NewYork-Presbyterian/Weill Cornell. 

La atacante fue descrita por la policía como de unos 50 años. / Archivo.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA AGRESORA?  

La atacante, identificada por la policía como una mujer de aproximadamente 50 años, abandonó el spa inmediatamente después del ataque.  

De acuerdo con el informe oficial, se dio a la fuga en un BMW negro. Lo más alarmante, es que todavía no ha sido localizada. 

CARGOS PARA LA AGRESORA 

Las autoridades continúan investigando qué originó la discusión y si existían antecedentes de conflictos entre las dos empleadas. 

La agresora, de ser capturada, enfrentaría cargos por asalto y posesión de un arma. De momento, los detectives revisan cámaras de seguridad y entrevistan a otros trabajadores para reconstruir con precisión los hechos que llevaron al ataque y así dar con el paradero de la mujer. 

