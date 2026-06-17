El escándalo por ‘grabaciones de Onlyfans’ que involucra la casa de un empresario: «Parecía que estaban desnudos»

Una casa ubicada en el barrio de Encino, en Los Ángeles (EEUU), desató la indignación y desesperación de un grupo de vecinos, quienes aseguraron que la propiedad está siendo utilizada por creadores de contenido de OnlyFans y otras plataformas digitales para grabar videos virales pornográficos y organizar eventos que alteran la tranquilidad de la zona.

De acuerdo con un reporte de CBS News, los residentes afirmaron que la actividad en la vivienda transformó una calle habitualmente pacífica en un punto de constante movimiento y aglomeraciones de modelos y seguidores de cuentas Onlyfans.

«Podíamos ver a esas chicas», dijo una vecina que prefirió no dar su nombre al medio. «Tienen como un gimnasio frente al garaje, y estaban haciendo el pino unas sobre otras en tanga. O sea, parecían desnudas», comentó.

Sin embargo, las quejas no se limitaron al contenido grabado. Los residentes denunciaron que la vivienda es escenario de fiestas y reuniones que llegaron a congregar entre 50 y 100 vehículos en la calle, provocando problemas de estacionamiento, ruido y congestión.

Además, señalaron que en una ocasión la actividad relacionada con la propiedad derivó en la intervención de la policía y equipos SWAT tras una falsa alerta.

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE LA CASA?

El propietario de la vivienda es Andy Bachman, un director ejecutivo de Creators Inc., quien rechazó las acusaciones de que allí se produzca contenido para adultos o pornografía.

Aunque reconoció que algunos de los creadores representados por su agencia tienen cuentas en OnlyFans, aseguró que las normas de la empresa prohíben la grabación de material explícito en la residencia.

Algunos medios precisaron que el cantante de R&B y personalidad televisiva Ray J, que ha aparecido en varias publicaciones compartidas por la compañía, es uno de los nombres más importantes vinculados a la casa.

De hecho, Ray J grabó un episodio de un podcast mientras estaba en la casa, donde habló sobre cómo Kim Kardashian se convirtió en una máquina de hacer dinero.

La estrella de la telerrealidad y modelo Blac Chyna también ha tenido un papel destacado en la casa, apareciendo en varias fotos y vídeos publicados para el grupo.

IMPLEMENTARON «CAMBIOS»

Bachman indicó que, tras el incidente policial, se implementaron cambios para evitar situaciones similares, «porque obviamente es una molestia y algo que no puedo permitir», remarcó.

Asimismo, recalcó que no se graba en la casa contenido para adultos.

Sin embargo, reiteró: «Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos. Apoyamos a los creadores de contenido. Cumplimos con la ley. Respetamos a nuestros vecinos. Y seguiremos defendiendo el derecho de los emprendedores a crear negocios en la economía moderna».

Sobre este último punto, la actriz Shannon Elizabeth apareció en un vídeo publicado por Creators, donde afirmó haber ganado más de un millón de dólares en OnlyFans. «Me permite crear a mi manera», declaró.

Además, la actriz y modelo Carmen Electra unieron fuerzas con Denise Richards para presentar los productos de Creators Inc., marcando la primera colaboración entre estos dos iconos de la cultura pop.

La casa también ha atraído a figuras importantes del mundo de los deportes de combate, incluidos el aspirante al título de peso medio de la UFC, Paulo Costa, y el campeón de peso gallo de la UFC, Merab Dvalishvili.

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LOS VECINOS LOS QUIEREN FUERA

«No se trata solo de la moralidad», dijo un vecino, en respuesta. «Se trata de que están gestionando un negocio en un barrio residencial. No es como si estuvieran horneando pan. Hay un flujo constante de gente entrando y saliendo», agregó.

«Usar la calle como baño», dijo otro vecino. «Es bastante asqueroso», sostuvo.

Es por ello, que un grupo de residentes informó presentaron sus quejas ante la ciudad de Los Ángeles, pero creen que les «están dando largas».