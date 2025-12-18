El escalofriante resultado de la autopsia que practicaron a Rob Reiner y su esposa tras ser asesinados por su hijo

El cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele, fallecieron a causa de «múltiples heridas por objetos cortantes», concluyó este miércoles, 17 de diciembre, el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con la información obtenida por la egencia EFE, la autopsia determinó que la causa del deceso de la pareja, que fue encontrada sin vida en su casa, en el acaudalo barrio de Brentwood, fue «homicidio», lo que sugiere que sus muertes fueron causadas por una tercera persona.

El pasado domingo descubrieron los cadáveres, tras la llamada a las autoridades por parte de una de sus hijas, de acuerdo con los registros, que concluyeron que los cuerpos de Rob y Michele están listos para ser entregados a sus familiares.

PRINCIPAL SOSPECHOSO

El hijo mediano de la familia, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de conocerse la muerte de sus padres como el principal acusado del asesinato. Este mismo miércoles, 17 de diciembre, realizó su primera comparecencia ante un juez de Los Ángeles.

Ha sido imputado de dos cargos de asesinato en primer grado, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento, se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, aunque allegados aseguran que hubo una discusión familiar durante una fiesta navideña, en la noche del sábado, en casa del comediante Conan O’Brien.

Luego, Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato y citada por un medio estadounidense.

ADICCIÓN A LAS DROGAS

Nick luchó contra la adicción a las drogas durante años. En 2016, habló con People sobre cómo estuvo sin hogar durante un periodo de su vida.

«Estuve sin hogar en Maine. Sin hogar en Nueva Jersey y Texas», dijo Nick, de 32 años. «Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido».

«Conocí a personas increíbles allí, totalmente fuera de mi entorno. Ahora llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado de nuevo a estar en Los Ángeles y a estar cerca de mi familia. Pero hubo muchos años oscuros allí», contó Nick al medio en ese momento.

Desde 1989, Rob y Michele compartieron una vida juntos, marcada por el amor y la familia. Criaron a tres hijos —Nick, Jake y Romy— y también dieron su cariño a Tracy, hija adoptiva del primer matrimonio de Rob con Penny Marshall.

Numerosas celebridades expresaron su pesar tras conocerse la noticia. Entre ellas, el expresidente Barack Obama, quien destacó la contribución de Reiner al cine y su compromiso con la bondad y los valores humanos.

«Michelle [Obama] y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele», escribió el expresidente.