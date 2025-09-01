EEUU

El escalofriante ataque de un oso pardo a una mujer mientras trotaba: La arrastró y destrozó su cuerpo

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
En las primeras horas de la mañana, la tranquilidad de Kenai, en Alaska (EEUU), se vio interrumpida por un ataque tan brutal como inesperado de un oso contra una mujer de la zona.  
Ariean Fabrizio Colton, de 36 años, sobrevivió milagrosamente al aterrador encuentro con el oso / Cortesía: New York Post

La tranquilidad de Kenai, en Alaska (EEUU), se vio interrumpida por un ataque tan brutal como inesperado de un oso contra una mujer de la zona.  

Tabla de Contenido

De acuerdo con lo precisado por Fox News y New York Post, Ariean Fabrizio Colton, madre de tres hijos y enfermera de 36 años, había salido de su casa alrededor de las 5:45 de la mañana del martes para iniciar su rutina de trote, cuando un oso pardo emergió de una propiedad cercana y la emboscó.  

Leer Más

La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, estaría planteándose trasladar a más migrantes indocumentados a la base naval de Guantánamo, en Cuba.  
EEUU enviará más migrantes a Guantánamo esta semana, estos son los detalles que se filtraron a la prensa
Sigue el toma y dame: Petro le responde a Trump y anuncia imposición de aranceles a productos de EEUU
Autoridades fronterizas de Texas arrestaron a un venezolano junto a otros nueve migrantes, fueron perseguidos en una autopista

LEA TAMBIÉN: EL RETO VIRAL DE TIKTOK QUE LLEVÓ A LA MUERTE A UN NIÑO EN EEUU: TOCÓ LA PUERTA DE UN VECINO PARA HUIR PERO SALIÓ MAL

El animal no solo la derribó, sino que la arrastró aproximadamente 100 yardas por la carretera, infligiéndole graves heridas en el rostro y cuero cabelludo. 

El ataque fue parcialmente presenciado por un vecino quien, al escuchar ruidos extraños, pensó inicialmente que se trataba de un perro. Al salir, encontró a Colton ensangrentada y en estado de shock en su propio patio. 

De inmediato, este vecino alertó a las autoridades. Lo que se detalló, es que los equipos de emergencia llegaron rápidamente y, debido a la gravedad de las lesiones, a la víctima la trasladaron en helicóptero a un hospital en Anchorage, a casi tres horas de distancia. 

BATALLAN POR CURAR SUS HERIDAS 

La familia de Colton, que se había mudado a Alaska apenas este verano, describió a Ariean como una mujer aventurera, fuerte y profundamente comprometida con ayudar a los demás.  

En un comunicado, agradecieron el apoyo recibido y confirmaron que ya se sometió a una primera cirugía con resultados positivos, aunque le espera un largo y costoso proceso de recuperación. Para afrontar los gastos médicos, lanzaron una campaña en GoFundMe, que desde entonces ha recaudado más de $63.700. 

Las autoridades dijeron que la madre de tres hijos estaba a 150 pies de su casa en Kenai cuando el oso la emboscó / Cortesía: New York Post

«El coste de las facturas médicas, las cirugías y la rehabilitación continua será difícil de afrontar para la familia. Ariean ya se sometió a su primera cirugía y los médicos se muestran positivos y esperanzados. Aún queda un largo camino por recorrer para recuperarse», enfatizaron sus familiares. 

¿QUÉ PASÓ CON EL OSO?  

Las autoridades de vida silvestre creen que el oso pardo actuó motivado por la búsqueda de alimento, ya que la temporada de salmón y bayas coincide con la preparación para el invierno.  

El animal todavía no ha sido localizado, y se han desplegado patrullas y drones para rastrear la zona. El agente David Lorring instó a los residentes a extremar precauciones, recordando la importancia de estar atentos al entorno y evitar el uso de auriculares que bloqueen el sonido ambiente. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En una tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Piedmont, en Alabama (EEUU), un accidente en el parque Indian Mountain ATV Park cobró la vida de una madre y un padre, dejando heridos a siete de sus 11 hijos.  
Pareja murió en aparatoso vuelco de todoterreno en un parque, siete de sus 11 hijos resultaron heridos
EEUU
Venezolanos cumplieron primer día de huelga de hambre frente a la CPI, Cruz Roja les negó atención
Mundo
El Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en Colorado, fue escenario de otro fatal accidente aéreo en Estados Unidos, con un choque entre dos aviones que dejó un saldo de al menos un muerto y tres heridos.  
EN VIDEO: Un muerto y tres heridos dejó fatal colisión de aviones en Estados Unidos
EEUU