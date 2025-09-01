El escalofriante ataque de un oso pardo a una mujer mientras trotaba: La arrastró y destrozó su cuerpo

La tranquilidad de Kenai, en Alaska (EEUU), se vio interrumpida por un ataque tan brutal como inesperado de un oso contra una mujer de la zona.

De acuerdo con lo precisado por Fox News y New York Post, Ariean Fabrizio Colton, madre de tres hijos y enfermera de 36 años, había salido de su casa alrededor de las 5:45 de la mañana del martes para iniciar su rutina de trote, cuando un oso pardo emergió de una propiedad cercana y la emboscó.

El animal no solo la derribó, sino que la arrastró aproximadamente 100 yardas por la carretera, infligiéndole graves heridas en el rostro y cuero cabelludo.

El ataque fue parcialmente presenciado por un vecino quien, al escuchar ruidos extraños, pensó inicialmente que se trataba de un perro. Al salir, encontró a Colton ensangrentada y en estado de shock en su propio patio.

De inmediato, este vecino alertó a las autoridades. Lo que se detalló, es que los equipos de emergencia llegaron rápidamente y, debido a la gravedad de las lesiones, a la víctima la trasladaron en helicóptero a un hospital en Anchorage, a casi tres horas de distancia.

BATALLAN POR CURAR SUS HERIDAS

La familia de Colton, que se había mudado a Alaska apenas este verano, describió a Ariean como una mujer aventurera, fuerte y profundamente comprometida con ayudar a los demás.

En un comunicado, agradecieron el apoyo recibido y confirmaron que ya se sometió a una primera cirugía con resultados positivos, aunque le espera un largo y costoso proceso de recuperación. Para afrontar los gastos médicos, lanzaron una campaña en GoFundMe, que desde entonces ha recaudado más de $63.700.

«El coste de las facturas médicas, las cirugías y la rehabilitación continua será difícil de afrontar para la familia. Ariean ya se sometió a su primera cirugía y los médicos se muestran positivos y esperanzados. Aún queda un largo camino por recorrer para recuperarse», enfatizaron sus familiares.

¿QUÉ PASÓ CON EL OSO?

Las autoridades de vida silvestre creen que el oso pardo actuó motivado por la búsqueda de alimento, ya que la temporada de salmón y bayas coincide con la preparación para el invierno.

El animal todavía no ha sido localizado, y se han desplegado patrullas y drones para rastrear la zona. El agente David Lorring instó a los residentes a extremar precauciones, recordando la importancia de estar atentos al entorno y evitar el uso de auriculares que bloqueen el sonido ambiente.