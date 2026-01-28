El dardo que lanzó Rick Scott contra «el narcotraficante horrible» Petro, a pocos días de que se reúna con Trump

A pocos días del encuentro oficial entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el clima político en Washington se tensó tras fuertes declaraciones del senador republicano Rick Scott, quien calificó al mandatario sudamericano como “un narcotraficante horrible, extremista y de izquierda”.

“Desafortunadamente, fue electo como presidente de Colombia y ahora esperamos un nuevo presidente que le importe la gente de Colombia y que quiera tener una relación positiva con los Estados Unidos”, agregó Scott.

Sus palabras se producen en un momento en el que sectores conservadores estadounidenses han intensificado sus críticas hacia el mandatario colombiano, especialmente por sus posturas frente a Venezuela y la lucha antidrogas.

En contraste, el senador republicano Rand Paul adoptó un tono diametralmente opuesto. Celebró la reunión entre Trump y Petro, destacando que el diálogo es fundamental para evitar conflictos y fortalecer alianzas históricas.

Paul subrayó la importancia del vínculo comercial entre ambos países y, en un gesto más distendido, defendió la relevancia del café colombiano como símbolo de esa relación.

Para el senador, mantener y ampliar la cooperación bilateral es esencial para la estabilidad regional.

“Las conversaciones son como evitamos las guerras, estoy muy contento de que estén conversando, tenemos una larga relación con Colombia marcada por un gran vínculo comercial, ¿quién aquí quisiera vetar el café colombiano?, eso sería una locura. Creo que debemos mantener la relación con Colombia y seguirla construyendo”, resaltó Paul.

TRAS LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

La controversia se intensificó luego de que Petro hiciera un llamado directo a Trump para que Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro a Venezuela. Esto, con el fin de que sea juzgado por tribunales de su país.

En un discurso en Bogotá, el presidente colombiano criticó el operativo militar del 3 de enero en Caracas, en el que Maduro fue capturado. Argumentó que la justicia venezolana debe prevalecer sobre la estadounidense.

Petro incluso comparó a Trump, Maduro y el expresidente Álvaro Uribe, afirmando que “se parecen porque creen en el petróleo”.

“Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea”, dijo Petro.

La captura de Maduro también generó inquietud en el Congreso estadounidense desde la bancada opositora a Trump. En este sentido, el senador demócrata Chris Coons cuestionó que la administración Trump no hubiera informado ni consultado al Legislativo antes de ejecutar la operación.