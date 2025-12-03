El dardo del Secretario del Tesoro de EEUU sobre sanciones a ”Rosita» y otros vinculados al Tren de Aragua

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, celebró este miércoles, 3 de diciembre, la imposición a miembros y personas vinculadas con la banda criminal Tren de Aragua.

«Bajo el mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los cárteles terroristas bárbaros ya no pueden operar con impunidad en nuestras fronteras. Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red del Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación», escribió en su cuenta de la red social X el secretario del Tesoro.

«Bajo la dirección de Trump, continuaremos utilizando todas las herramientas para aislar a estos terroristas del sistema financiero estadounidense y mundial y mantener seguros a los ciudadanos estadounidenses», agregó el funcionario.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro empresas y siete personas vinculadas con el Tren de Aragua. Entre estos se destaca a la artista venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita.

Sobre Rosita, el organismo señaló: «Se cree que tiene una relación sentimental con Niño Guerrero, el líder sancionado de Tren de Aragua. En 2012, supuestamente ayudó a Niño Guerrero a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela».

«Una parte de los ingresos generados durante sus presentaciones y eventos se destina a la dirección del Tren de Aragua. Específicamente, Rosita se ha presentado en la discoteca Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá, propiedad de su ex guardaespaldas y mánager, Eryk Manuel Landaeta Hernández (alias «Eryk»). Además, Rosita es accionista y presidenta de la empresa venezolana Global Import Solutions SA», añadió el organismo.

Sobre Eryk, la Ofac señaló que autoridades colombianas lo detuvieron en 2024. Hasta ese momento tenía el puesto de jefe financiero y logístico del Tren de Aragua en Bogotá, Colombia. Específicamente, se sabe que Eryk blanqueó dinero para Niño Guerrero y sancionó a Mosquera Serrano, alto líder de grupo delictivo.

«Jimena Romina Araya Navarro y Eryk Manuel Landaeta Hernández están siendo designados por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico en apoyo del Tren de Aragua», reseñó.

«Eryk Producciones SAS y Maiquetía VIP Bar Restaurant ingresó a la lista por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Eryk», añadió sobre las empresas vinculadas a estos dos acusados.

«Global Import Solutions SA está siendo designada por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Rosita», continuó.

OTROS SANCIONADOS

La OFAC también sancionó a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga (alias «El Flipper»). «Hasta su arresto en Cúcuta, Colombia, en noviembre de 2025, El Flipper era la mano derecha de Niño Guerrero y un líder financiero del Tren de Aragua. Además, estaba involucrado en extorsiones, secuestros y homicidios», se señaló.

«Tenía negocios fantasmas y organizaba rentas ilegales en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia. El Flipper también usa el alias ‘José Daniel Martínez López’, bajo el cual posee una entidad con sede en Colombia dedicada al comercio mayorista y minorista, llamada Yakera y Lane SAS», precisó.

Además, la OFAC sancionó a varias personas en Venezuela que serían líderes o lugartenientes de células del Tren de Aragua:

Richard José Espinal Quintero

Noé Manasés Aponte Córdova

Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera

Finalmente, la OFAC también sancionó a Cheison Royer Guerrero Palma, medio hermano de Niño Guerrero, líder de Tren de Aragua. Este participó en la expansión de la organización en Chile.

Yakera y Lane SAS también están señaladas por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga.