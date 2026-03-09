EEUU

El dardo de Trump ante la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes, 9 de marzo, su descontento por la designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, calificando la decisión como un «gran error» en un momento de máxima tensión entre Washington, Teherán e Israel.  

«Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error», dijo Trump a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación ‘Furia Épica’ el pasado 28 de febrero. 

LEA TAMBIÉN: TRUMP CALIFICA DE «PEQUEÑO FALLO» EL ALZA DE LA GASOLINA TRAS CONFLICTO CON IRÁN

De esta manera, la elección del hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí fue interpretada por la Casa Blanca como un desafío directo.  

Trump recordó que Mojtaba Jameneí, de 56 años, ya había sido descrito por él como un «peso ligero». Además, volvió a poner en duda su capacidad para mantenerse en el poder. 

En declaraciones al mismo medio, el mandatario insistió en que la sucesión no cuenta con su aprobación y señaló que la estabilidad del nuevo líder dependerá de la postura de Washington.  

«Tendrá que obtener nuestra aprobación», recalcó Trump. «Si no la obtiene, no durará mucho», advirtió el republicano, quien no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un «buen líder». 

La semana pasada, en una entrevista con ABC News, había advertido que cualquier figura que aspire a dirigir la República Islámica «tendrá que obtener nuestra aprobación» si quiere permanecer en el cargo. 

LA ELECCIÓN DEL «NUEVO LÍDER DE IRÁN» 

La elección de Mojtaba Jameneí se produjo el domingo, cuando las autoridades iraníes lo nombraron como el tercer líder supremo de la República Islámica para evitar un vacío de poder tras la muerte de su padre durante los primeros ataques de la operación Furia Épica.  

La Guardia Revolucionaria, pilar militar del régimen, expresó de inmediato su lealtad al nuevo dirigente. También lanzó una serie de ataques en su nombre, reforzando la imagen de continuidad dentro del sistema político iraní. 

Mientras tanto, la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel entra en su segunda semana con bombardeos continuos sobre objetivos estratégicos en Irán.  

Estos ataques han provocado la muerte de Alí Jameneí, parte de la cúpula militar iraní y cientos de civiles, según reportes de medios internacionales.  

Como se ha reportado, Teherán respondió con ataques contra embajadas y bases estadounidenses en Kuwait, Arabia Saudí y otros países de la región. Esta ofensiva dejó al menos siete militares norteamericanos fallecidos. 

Trump ha defendido la operación militar argumentando que Irán buscaba «apoderarse de todo Oriente Medio». Describió al país como un «tigre de papel» cuyas capacidades defensivas habrían sido neutralizadas. 

