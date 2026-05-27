El dardo de Marco Rubio al hablar del petróleo y el dinero que entra a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la situación en Venezuela y al plan de tres fases que plantea el presidente Donald Trump.

«En Venezuela continúa el proceso de tres fases, obviamente estabilización, recuperación y transición. Diría que desde el 3 de enero de este año se han entregado más de 10 millones de barriles de petróleo venezolano a los Estados Unidos», indicó.

En ese sentido, sostuvo que la industria petrolera «se está profesionalizando por primera vez en la historia y va en beneficio del pueblo venezolano».

«Están vendiendo petróleo al precio de mercado. El dinero va a una cuenta en los Estados Unidos controlada y monitoreada por el Departamento de Tesoro, auditada por KPMG», comentó.

Asimismo, sostuvo desde la Casa Blanca que «por primera vez en la historia el dinero no está siendo robado, va en beneficio del pueblo venezolano».

#27Mayo | El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la situación en Venezuela y al plan de tres fases que plantea el presidente Donald Trump. Video: @FoxNews pic.twitter.com/CfOOxeNUI1 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 27, 2026

Por su parte, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, se pronunció sobre el reciente simulacro que hicieron en la embajada en Caracas que contó con la presencia del jefe del Comando Sur, Francis Donovan.

«Solo piensen en el hecho de que nuestro comandante del Comando Sur aterrizó en helicóptero en la embajada en Caracas de manera pacífica. Fue recibido por los venezolanos porque ahora estamos colaborando con ellos, y esperamos, incluso en la misión contra los cárteles, mientras aseguramos nuestro hemisferio», comentó.

Además, manifestó que «hemos asegurado la frontera suroeste; estamos librando una guerra contra los cárteles mediante la Coalición Contra Cárteles en las Américas».

«Venezuela es una gran parte para asegurar nuestro futuro energético y defender la seguridad nacional», resaltó.