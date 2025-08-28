El dardo de la Casa Blanca a Nicolás Maduro en medio del operativo antidrogas en el Caribe

La portavoz del presidente de los Estados Unidos, Karoline Leavitt, destacó el respaldo que ha recibido el gobierno de Donald Trump tras el despliegue militar que ha realizado cerca de las aguas de Venezuela en el mar Caribe, como parte de su lucha contra el narcotráfico.

Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Leavitt evitó referirse a un posible conflicto armado con Venezuela. «No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni preguntas al respecto», dijo.

«Pero lo que sí les diré es que muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia», aseguró.

"Nicolás Maduro no es presidente, es un terrorista fugitivo y será traído a la justicia norteamericana por ser la cabeza del Cártel del Sol responsable de miles de muertos por drogas y violencia en EEUU". Asegura la Secretaria de Prensa Karolina Leavitt

En esta línea reiteró sus acusaciones en medio del despliegue en el mar Caribe. «Y como ya he dicho desde este podio, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel narcoterrorista. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cártel de la droga».

«Ha sido acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas a nuestro país. Y es la máxima responsabilidad de este presidente en esta administración prevenir el flujo ilícito de drogas a nuestro país y proteger a los ciudadanos de esos venenos mortales», concluyó.