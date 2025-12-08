El controversial comentario de Trump sobre la compra de Warner Bros por parte de Netflix

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó sus reservas frente a la posible compra de Warner Bros por parte de Netflix, incluso dijo que “podría ser un problema”.

Durante declaraciones a la prensa, señaló que la operación podría enfrentar obstáculos regulatorios debido a la concentración de mercado que generaría.

“Netflix es una gran empresa. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico”, dijo refiriéndose al director general de Netflix, Ted Sarandos.

Asimismo, señaló que se reunieron en la Oficina Oval la semana pasada antes de que se anunciara el acuerdo el viernes 5 de diciembre. “Tengo mucho respeto por él, pero es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa”, sostuvo Trump.

Cuando se le presguntó si se debería permitir a Netflix comprar al gigante de Hollywood responsable de HBO Max, Trump respondió: “Bueno, esa es la pregunta”.

“Tienen una cuota de mercado muy grande y cuando tienen a Warner Bros, ya saben, esa cuota sube mucho, así que, no lo sé”, dijo. “También estaré involucrado en esa decisión. Pero tienen una cuota de mercado muy grande”, insistió.

¿QUÉ LE DIJO NETFLIX A SUS SUSCRIPTORES?

Recientemente, Netflix anunció que la adquisición de Warner Bros, incluye sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

«Esta adquisición une nuestro servicio líder en entretenimiento con las icónicas historias de Warner Bros, lo que reúne a algunas de las franquicias favoritas del público como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones y el Universo DC con títulos emblemáticos como Stranger Things, Merlina, El juego del calamar, Bridgerton y Las guerreras k‑pop», reza parte del comunicado enviado a sus suscriptores por correo electrónico.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS ANUNCIADOS POR NETFLIX?

«Por el momento, no habrá cambios de ningún tipo. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún debemos seguir una serie de pasos antes de cerrar la transacción, incluidas aprobaciones por parte de autoridades reguladoras y de accionistas. Nos volveremos a poner en contacto cuando tengamos más información para compartir. Mientras tanto, esperamos que sigas disfrutando de todo el contenido que tanto te gusta, cuando quieras, y en todos nuestros planes de membresía actuales», informó Netflix.

¿COMPETIDOR INESPERADO?

En tanto, Paramount anunció una oferta a los accionistas de Warner Bros Discovery (WBD) por un monto superior al acuerdo que hizo Netflix.

Este anuncio ocurre poco después de que Warner Bros indicara que había llegado a un acuerdo con Netflix. No obstante, el CEO de Paramount, David Ellison, alegó que su oferta era la mejor.

«Estamos sentados en Wall Street, donde el efectivo sigue siendo el rey. Estamos ofreciendo a los accionistas US$ 17.600 millones más en efectivo que el acuerdo que actualmente tienen firmado con Netflix. Y creemos que cuando vean lo que hay actualmente en nuestra oferta, eso es por lo que votarán» dijo Ellison este lunes a CNBC.

Paramount ofreció $ 30 por acción en una operación totalmente en efectivo por toda la compañía, mientras que Netflix ofreció $ 27,75 que serían $ 23,25 por acción en efectivo y $ 4,50 en acciones.

Netflix sostiene que su acuerdo tendrá finalmente un valor superior al de la oferta de Paramount, debido a la revalorización de las acciones que estiman.

Paramount, a diferencia de Netflix, pretende comprar Warner en su totalidad. Su oferta asciende a US$ 108.400 millones frente a los US$ 82.700 millones de la oferta de Netflix.