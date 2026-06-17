El caso de Yoelí, la venezolana que fue arrestada por ICE junto a su bebé y en tres días terminó deportada

Yoelí Altagracia Bracho Casanova, una venezolana de 26 años, fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una cita migratoria en Florida y posteriormente trasladada a Texas junto a su hija de un año y ocho meses, ciudadana estadounidense.

Su familia denunció irregularidades en el procedimiento y pidió que un juez revisara el caso antes de que fuera deportada, aunque finalmente madre e hija fueron enviadas a Venezuela, en un procedimiento que solo tardó tres días.

El padre de la niña, Samuel Peña, y su abuela materna, Yosvania Fajardo, ambos cubanos con ciudadanía estadounidense, relataron el caso en una entrevista con Tania Costa, citada por Cibercuba.

Precisaron que la venezolana terminó detenida el pasado jueves por agentes del ICE durante una cita migratoria. En cuestión de horas la trasladaron a un centro de detención en Texas junto a su pequeña hija, ciudadana estadounidense por nacimiento e hija del cubanoamericano.

Según Peña, el abogado acudió a la cita con un «stay of removal» —una suspensión de deportación—, la solicitud de perdón por entrada irregular y la solicitud de residencia, pero los agentes rechazaron el documento, pese a que la joven tiene una I-130 aprobada.

De acuerdo con su testimonio, el letrado quedó sorprendido por la decisión y consideró inusual que las autoridades rechazaran revisar la documentación antes de ejecutar el procedimiento.

La situación generó más angustia entre los familiares, quienes denunciaron que pasaron varios días sin tener noticias de la madre y la menor.

Peña relató que acudió personalmente a oficinas de ICE para solicitar información, ya que no recibía ninguna notificación sobre el paradero de su esposa.

Recordó, que la primera comunicación llegó varios días después, mediante una breve llamada telefónica que duró menos de cinco minutos.

YA ESTÁN EN VENEZUELA

La abuela de la niña, Yosvania Fajardo, devastada, pidió públicamente que un juez revisara el caso antes de que su nuera sea deportada.

Sin embargo, lo hizo una hora antes de enterarse de que era demasiado tarde, puesto que Yoelí Bracho y su nieta están ya en Venezuela.

Fajardo también denunció un trato desigual hacia los ciudadanos naturalizados. «Siento que hay una discriminación entre los ciudadanos americanos que nacen aquí y los ciudadanos americanos que se naturalizan», afirmó.

¿CÓMO LLEGÓ LA VENEZOLANA A EEUU?

Lo que se detalló, es que Yoelí Bracho llevaba cinco años en EEUU. Entró con un parole humanitario, no tenía antecedentes penales y su petición familiar I-130 fue aprobada en 2024.

Incluso, el equipo del abogado describió el expediente como «el caso más completo» que había tenido. Es por ello, que los familiares de Yoelí Bracho buscaron apoyo de distintos representantes políticos.

Sin embargo, la oficina del senador Rick Scott les comunicó por correo electrónico que no podía intervenir en el caso.

Por su parte, el congresista George Robinson no había emitido respuesta al momento de la entrevista, mientras que la representante María Elvira Salazar no pudo involucrarse debido a que la familia reside fuera de la jurisdicción de su distrito.