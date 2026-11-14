Ejecutivo pide 30.000 millones de dólares al Congreso para control aéreo tras fallo en comunicaciones

La Casa Blanca y el Departamento de Transporte de Estados Unidos reclamaron este viernes al Congreso otros 30.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de control del tráfico aéreo, después de que un fallo en las comunicaciones obligara a suspender durante cuatro horas los despegues en todo el país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar la red como medida preventiva.

Duffy defendió la necesidad de acelerar la renovación tecnológica y advirtió de que los equipos actuales seguirán fallando si no se sustituyen. «No puedo construir cosas si no tengo dinero», afirmó durante una comparecencia en la Casa Blanca, en la que llegó a reclamar hasta 50.000 millones de dólares para estas mejoras.

LEA TAMBIÉN: ORDENAN SUSPENDER DESPEGUES DE AVIONES EN EEUU POR PROBLEMAS EN LAS COMUNICACIONES

La solicitud oficial, presentada por Duffy y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, contempla 10.100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control aéreo, otros 2.000 millones para renovar o sustituir torres de control y 18.000 millones para proyectos de infraestructura aeroportuaria, incluidos 10.000 millones para terminales.

El Congreso ya había aprobado en julio de 2025 una partida de 12.500 millones de dólares para iniciar la renovación de los sistemas de la FAA. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), órgano de supervisión legislativa, advirtió en septiembre de que la agencia todavía carecía de una estimación completa de los costes y de un calendario integrado para ejecutar el proyecto, lo que aumenta el riesgo de sobrecostes y retrasos.

La suspensión provocó más de 10.000 retrasos y al menos 1.479 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los registros de FlightAware.

Aunque la FAA levantó la restricción a las 20:15 hora local (01:15 GMT del sábado), la acumulación de incidencias y el desplazamiento de aeronaves y tripulaciones anticipaban nuevas alteraciones durante la noche y el fin de semana.

CON INFORMACIÓN DE EFE