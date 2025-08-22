EEUU suspendió de forma inmediata la emisión de visas de trabajo para choferes de camiones, por orden de Marco Rubio

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales.

Por medio de una publicación en X (antes Twitter) el funcionario señaló que el creciente número de camioneros extranjeros representa un riesgo para la seguridad vial. También afirmó que afecta negativamente el empleo de los transportistas estadounidenses.

«A partir de ahora pausaremos toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales. El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses. Socavando el sustento de los camioneros estadounidenses», sostuvo Rubio.

Posteriormente, se explicó que la pausa en la emisión de este tipo de visas se realiza con el objetivo de “llevar a cabo una revisión comprensiva y exhaustiva de los protocolos de selección y verificación utilizados para determinar la cualificación de los aspirantes a una visa estadounidense”. Así lo señalaron fuentes oficiales citadas por el canal estadounidense CBS News.

En concreto, esta pausa busca garantizar que cada conductor cumpla con los estándares más altos de seguridad y competencia, sin importar su nacionalidad. Por tanto, la medida no apunta a un país específico. Se aplica de forma generalizada, lo que ha generado incertidumbre entre miles de aspirantes que buscaban oportunidades laborales en el sector del transporte.

“Asegurar que cada conductor en nuestras carreteras cumpla con los estándares más altos es importante. Esto para proteger los trabajos de los camioneros estadounidenses y para mantener una cadena de suministro segura y resiliente”, insistió el mismo portavoz del Departamento de Estado entrevistado por dicho medio.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers. The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

Uno de los detonantes de esta política se centró en el accidente fatal ocurrido en Florida recientemente, donde un camionero extranjero, presuntamente en situación migratoria irregular y con bajo dominio del inglés, provocó la muerte de tres personas al realizar una maniobra ilegal.

Este caso ha sido utilizado por sectores políticos de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, para reforzar el argumento de que la falta de capacitación, control migratorio y dominio del idioma entre algunos conductores extranjeros puede tener consecuencias trágicas en las carreteras estadounidenses.

La American Trucking Association (ATA, por sus siglas en inglés) respaldó la decisión. Señalaron que el sistema de otorgamiento de visas requiere una revisión profunda, especialmente en lo que respecta a la formación de conductores principiantes.

Sin embargo, esta postura contrasta con la realidad del sector: Estados Unidos enfrenta una escasez de más de 60.000 conductores profesionales. Por ende, esta situación podría agravarse con la suspensión.