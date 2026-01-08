EEUU

Estados Unidos «redujo» su presencia naval cerca de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Estados Unidos redujo en los últimos días el número de buques de guerra desplegados cerca de Venezuela, una decisión que llega tras la captura de Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas el pasado sábado.  
Nicolás Maduro a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima tras su captura en Caracas / Archivo

Según funcionarios consultados por The Washington Post, el repliegue parcial responde a una “revaluación estratégica” del entorno de seguridad en el Caribe luego de la caída del líder chavista. 

LEA TAMBIÉN: LO QUE REVELÓ LA CASA BLANCA SOBRE LA REUNIÓN DE TRUMP CON DIRECTIVOS PETROLEROS EN TORNO A VENEZUELA

Sin embargo, se enfatizó que se espera que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúe con las operaciones militares en la región. 

El movimiento contempla el desplazamiento del USS Iwo Jima y el USS San Antonio hacia aguas al norte de Cuba, en el Atlántico, según confirmaron los funcionarios de defensa bajo condición de anonimato.  

Uno de los buques podría regresar a su base en Norfolk en las próximas semanas, indicó una de las fuentes.  

Asimismo, se precisó que ambos navíos siguen bajo control del Comando Sur de Estados Unidos. El mismo es el responsable de las operaciones militares en gran parte de América Latina. Se aclaró que las embarcaciones podrían ser enviadas nuevamente al Caribe si la situación lo requiere, añadió otro funcionario. 

El traslado incluye la reubicación del USS Iwo Jima y el USS San Antonio a aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico / Archivo

Estos ajustes disminuyen la presencia militar estadounidense en el Caribe en varios miles de efectivos, hasta situarla en torno a 12.000.  

El cambio ocurre en un momento en que persiste la incertidumbre. Sobre todo, si el presidente Trump ordenará el despliegue de tropas terrestres en Venezuela para reforzar la seguridad.  

Aunque no se descartó esa opción, funcionarios señalan que cualquier operación sería temporal. También que estaría enfocada en resguardar la infraestructura petrolera. 

AVIONES TAMBIÉN FUERON «RETIRADOS»

También algunos activos de la Fuerza Aérea, entre ellos los CV‑22 de Operaciones Especiales empleados en misiones de búsqueda y rescate en combate y los MC‑130 utilizados para reabastecimiento aéreo, fueron retirados. Esto, según indicó un tercer funcionario estadounidense consultado por el mismo medio.  

Ambas aeronaves participaron en el apoyo a la incursión contra Maduro, añadió la fuente. 

Vale destacar, que los portavoces del Comando Sur de Estados Unidos y del Pentágono no respondieron a las solicitudes de comentarios del mismo diario. 

