EEUU estaría interesado en un «proceso penal» contra Rodríguez Zapatero tras revelaciones de Hugo Carvajal sobre su papel en Venezuela

Fuentes judiciales relacionadas con la Corte del Distrito Sur de Nueva York revelaron que la justicia de Estados Unidos está «muy interesada» en llevar a cabo «cuanto antes» un «proceso penal» contra el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, como «colaborador necesario» del gobierno de Nicolás Maduro.

Este caso ha tomado especial relevancia gracias a las revelaciones aportadas por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en torno a las actividades de Zapatero en Venezuela, dijeron estas fuentes al medio Voz Populi.

El caso en su contra podría derivar en embargo e incluso una orden de arresto internacional. Las fuentes consultadas, directamente relacionadas con el proceso judicial de El Pollo, insistieron en destacar la «solidez» de la información facilitada en las últimas semanas por el exgeneral venezolano.

Zapatero

Está previsto que la sentencia en contra de El Pollo ocurra el 12 de febrero por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. No obstante, ha estado colaborando con la justicia norteamericana en busca de una reducción de pena.

Según el medio mencionado anteriormente, en sus últimas comparecencias Carvajal ha proporcionado «datos precisos» sobre el presunto pago a Zapatero de «importantes cantidades de dinero» procedentes del Gobierno venezolano a través de PDVSA.

Los datos incluirían otras operaciones del expresidente relacionadas con los sectores energéticos del país, así como la existencia de una red de colaboradores financieros interpuestos para facilitar sus actividades en el país, «siempre bajo la tutela de Jorge Rodríguez, el principal valedor de Zapatero ante Maduro».

Defensa de Hugo El Pollo Carvajal descarta "acuerdo de cooperación" con la justicia de EEUU al insistir en su inocencia
Foto: archivo

Organismos de justicia en Estados Unidos han retrasado la lectura de la sentencia de ‘El Pollo’  en dos ocasiones, debido al gran número de documentos que está aportando con respecto al gobierno venezolano y sus aliados.

Hugo Carvajal espera con esta colaboración evitar la condena a cadena perpetua y, sobre todo, ser recluido en un centro penitenciario estatal, mucho más llevadero para un reo que una prisión federal

DEMANDA EN CONTRA DE ZAPATERO

El pasado 14 de agosto, presentaron una demanda en un tribunal de Florida contra el entramado chavista. La acción judicial impulsada por la Casa Blanca se basa en la llamada Rico Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), una normativa de aplicación específica en la persecución de delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

El testimonio de Hugo Carvajal ha contribuido a intensificar una investigación que podría desembocar en una causa penal compatible con las eventuales sanciones económicas que EEUU contempla para aquellos que identifica como «cómplices» del gobierno en Venezuela.

Las fuentes afirmaron que el Departamento de Estado se debate entre plantear una «sanción suave» para el exjefe del Ejecutivo español o elevar «el castigo económico sobre él con el objetivo de emitir una señal ejemplarizante».

