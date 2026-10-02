EEUU espera retorno de opositores a Venezuela como parte del proceso hacia la democracia

EFE.- El Departamento de Estado de Estados Unidos confía en que la vuelta de opositores a Venezuela avance y forme parte del proceso de transición hacia la democracia del país, según explicó este viernes su portavoz Tommy Pigott en un encuentro con medios internacionales, entre los que encontraba EFE.

«Deseamos ver el retorno de las personas a Venezuela como parte de este proceso. Ya hemos visto a figuras que regresan al país y conceden entrevistas. Esperamos seguir viendo avances en este sentido», aseguró.

Pigott evitó pronunciarse sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela, al tiempo que destacó el progreso que se está produciendo en las relaciones de Estados Unidos con Venezuela: «no voy a entrar en detalles específicos sobre ese asunto ni a especular sobre sus planes de viaje».

Sobre la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela, el portavoz del Departamento de Estado afirmó que Washington quiere que se celebren elecciones: «Hemos sido muy claros al respecto. Pero nuestro objetivo son elecciones duraderas que consoliden la república», agregó.

Tras reconocer que queda mucho trabajo por hacer, se mostró optimista por el camino recorrido: «Si comparamos la situación actual con la de hace un año, se ha avanzado mucho y han ocurrido muchas cosas».

Pigott defendió que para que haya «procesos electorales sostenibles», deben cumplirse «ciertas condiciones», entre las que citó «partidos de oposición que puedan organizarse», «una prensa libre que pueda cubrir estos comicios» e «infraestructura para celebrar las elecciones y contar los votos de manera confiable».

El portavoz del Departamento de Estado afirmó que «el sector petrolero» es un ejemplo que ayudará a conducir a «una transición democrática».

«Lo que vimos en el sector petrolero —desde esa perspectiva— fue un acuerdo con una empresa privada, no con las autoridades interinas ni con el gobierno interino. Sin embargo, la privatización permite que los ingresos beneficien realmente al pueblo venezolano», explicó.

Respecto a Cuba, Pigott aseguró que Estados Unidos quiere «ver una Cuba donde el pueblo cubano pueda ser libre, feliz y próspero».

Aunque lamentó que «el régimen no está tomando las medidas necesarias para que eso suceda», insistió en que ese sigue siendo el «compromiso» de Estados Unidos.