EEUU enfrentará severa tormenta invernal en 40 estados tras las festividades por Día de Acción de Gracias

Una poderosa tormenta invernal avanza sobre gran parte de Estados Unidos, afectando a cerca de 40 estados y generando un caos significativo en vuelos y carreteras durante el día posterior al Día de Acción de Gracias.

Según los últimos reportes la jornada posterior a Acción de Gracias, tradicionalmente marcada por el retorno masivo de viajeros, se ha visto interrumpida por un sistema invernal que comenzó su avance desde Montana y las Dakotas hacia el Medio Oeste.

De acuerdo con el pronóstico difundido por FOX Weather, las acumulaciones de nieve podrían superar los 30 centímetros en varias regiones este fin de semana, especialmente en torno a los Grandes Lagos, donde ciudades como Chicago, Milwaukee y Des Moines ya enfrentan condiciones críticas.

El impacto en el transporte aéreo ha sido inmediato. Aeropuertos clave como O’Hare y Midway en Chicago, así como el de Detroit, reportan cientos de retrasos y cancelaciones, con previsiones de que las complicaciones se extiendan hasta el lunes.

Es por ello, que las aerolíneas instaron a los pasajeros verificar constantemente el estado de sus vuelos y considerar alternativas de viaje, mientras que las autoridades pidieron evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, las carreteras interestatales también se han convertido en escenarios de riesgo. Las nevadas intensas y ráfagas de viento han reducido la visibilidad, provocando cierres temporales en rutas de alto tránsito.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS MÁS AFECTADAS?

La tormenta comenzó a golpear este viernes en el noroeste de Estados Unidos, con especial fuerza en Montana y las Dakotas.

Conforme avanzó la jornada, el sistema se desplazó hacia el centro del país y se prevé que alcance el Medio Oeste durante la noche de este viernes, impactando en estados como Iowa, Nebraska, Illinois y Wisconsin, de acuerdo con el reporte de FOX Weather.

Desde este sábado 29 de noviembre, la nevada se intensificará en la región de los Grandes Lagos, con acumulaciones que podrían superar los 30 centímetros en áreas metropolitanas y rurales de Chicago y Milwaukee.

Los pronósticos prevén que hasta el domingo se mantengan las condiciones para sumar entre 10 y 15 centímetros adicionales, mientras que sectores puntuales podrían alcanzar hasta 45 centímetros.

De acuerdo con especialistas del Centro de Pronóstico de FOX, la extensión del fenómeno en casi 40 estados es inusual para esta época del año.

Es por ello, que destacaron la intensidad de las nevadas como la fuerza del viento en amplias zonas del país. “La combinación de nieve y viento crea condiciones peligrosas para la movilidad y los servicios urbanos”, señaló el organismo en declaraciones difundidas por FOX Weather.