EEUU divulgó las primeras fotos del portaviones USS Gerald R. Ford cerca del mar Caribe

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos divulgó este viernes las primeras imágenes del USS Gerald R. Ford cerca del mar Caribe, que tiene como objetivo desarticular redes de narcotráfico y crimen organizado transnacional en América Latina.

Se trata del portaaviones más grande del mundo, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones.

Las fotografías, tomadas el 13 de noviembre en el Atlántico, muestran al portaaviones acompañado por los destructores USS Winston S. Churchill (DDG 81), USS Mahan (DDG 72) y USS Bainbridge (DDG 96), así como por ocho cazas F/A-18E/F Super Hornet de los escuadrones de combate 31, 37, 87 y 213, operando en conjunto con un bombardero estratégico B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE.UU.

La Marina de Estados Unidos lo describe como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

El grupo de ataque Gerald R. Ford ingresó el pasado 11 de noviembre al área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM), que abarca América Latina y el Caribe.

“La presencia reforzada de fuerzas estadounidenses en el área del Comando Sur aumentará nuestra capacidad para detectar, monitorear y desarticular actores ilícitos que comprometen la seguridad del hemisferio occidental”, declaró el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

El Gerald R. Ford supera los 335 metros de largo y opera con energía nuclear. Además, está equipado con un sistema pionero de catapulta de despegue electromagnético, radares avanzados y reactores nucleares que suministran energía ininterrumpida a sus motores.

Este grupo de ataque se suma al Grupo Anfibio Iwo Jima y unidades expedicionarias de marines, bajo una Fuerza de Tarea Conjunta creada para combatir redes criminales que operan en fronteras compartidas y dominios marítimos, que se encuentran desde hace semanas en la zona.

«El despliegue del Gerald R. Ford representa un paso crítico para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del pueblo estadounidense», indicó el comandante del Comando Sur, Alvin Holsey.